Парижский политик реабилитировал крыс: они за нами доедают

Lifenews
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Они же такие милые, у них есть усики.

Они же такие милые, у них есть усики.

В столице Франции живет от 3 до 6 миллионов грызунов.

Заместитель мэра 11-го округа Парижа и член Партии защиты животных Грегори Моро хочет изменить негативный образ крыс и надеется, что парижане и туристы смирятся с их присутствием в столице.

По мнению слуги народа, крыса полезна для Парижа, тк без неё город не был бы таким чистым. Примерно 75 тонн органических отходов потребляют ежедневно парижские крысы. С серой крысой на плече депутат отправился на встречу с местными жителями, чтобы попытаться разрушить негативный образ грызуна.

Серая крыса, или rattus norvegicus, — название вида, населяющего улицы Парижа. Депутат, отвечающий за устойчивое развитие продуктов питания, благополучие животных и чистоту, утверждает, что серая крыса не имеет ничего общего с чёрной крысой, чьи блохи стали причиной Чёрной смерти в XIV веке.

Этот идиот милейший мужчина утверждает, что дурная репутация крыс как переносчиков болезней необоснованна: «Теоретически существуют болезни, передающиеся человеку от крыс, — но на самом деле они часто характерны для тропических регионов или вообще очень редки в Европе".

Чиновник утверждает, что к этому грызуну следует относиться с большим уважением.

Он считает, что их численность необходимо регулировать, но не бессистемно: «Мы должны переходить к щадящим, нелетальным методам. Определяющим фактором скорости размножения является корреляция с количеством доступной пищи. Крысы выходят рано ночью. Если места, которые посещаются, убирать рано ночью, это отпугнет крыс». Эта инициатива уже опробована в Нью-Йорке.

Популяция крыс в Париже предположительно насчитывает от трёх до пяти миллионов, то есть на одного парижанина приходится более одной крысы. Столица входит в пятёрку городов мира с наибольшим количеством крыс.

Отношение к крысам в мэриях разных округов Парижа разное: кое-где с ними все же пытаются бороться самыми разными способами, но эти усилия сводит на нет безразличие мэрий соседних округов.

#париж
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
