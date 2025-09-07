Выявлен скрытый вред кофеина для донорской крови

Кофеин может ухудшать качество донорской крови и снижать эффективность переливаний. К такому выводу пришли ученые Медицинского кампуса Университета Колорадо, опубликовавшие исследование в журнале Haematologica.

Анализ более 13 тысяч образцов донорской крови показал: при высоком уровне кофеина эритроциты быстрее повреждаются во время хранения и хуже повышают уровень гемоглобина у пациентов после переливания. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с распространенными вариантами гена ADORA2b, влияющего на работу эритроцитов в условиях низкого кислорода.

Авторы подчеркивают, что речь идет о распространенной привычке — регулярное употребление кофе и других кофеинсодержащих напитков характерно для 75 процентов взрослых. Исследователи предлагают рассматривать отказ от кофеина перед сдачей крови как простую меру для улучшения ее качества. В ряде стран Европы уже действуют рекомендации ограничивать кофеин перед донорством.

Результаты могут изменить практику переливаний и привести к более индивидуализированному подходу, учитывающему не только группу крови, но и образ жизни донора.