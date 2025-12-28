Baltijas balss logotype
Составлен топ худших подарков на Новый год 0 587

Lifenews
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Составлен топ худших подарков на Новый год
ФОТО: Global Look Press

Худшим подарком на Новый год опрошенные люди назвали одежду и аксессуары.

Худшим подарком большинство — 7 процентов респондентов — назвало одежду и аксессуары. Четыре процента опрошенных не хотели бы получить косметические и гигиенические средства, парфюмерию. По три процента посчитали плохими презентами кухонные принадлежности и посуду, а также сувениры вроде свечи или магнитика.

По одному проценту опрошенных высказались против книг, алкоголя, игрушек, открыток и сладостей. 9 процентов проголосовали за вариант «другое», которое включает в себя, например, деньги, бытовую технику, подарочную карту, подушку или постельное белье, полотенце, сертификат, фотоальбом или чай.

При этом почти каждый пятый (19 процентов) отметил, что самое худшее — отсутствие подарков.

#новый год #традиции #подарки #праздники #статистика #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
