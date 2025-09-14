В рейтинге «дорогих» музыкантов произошли существенные изменения. Этим счастливчикам, которые радуют публику живым звуком и качественными шоу, рады в каждом уголке необъятной страны.

Как выяснилось, самыми высокооплачиваемыми артистами России сейчас являются вовсе не Олег Газманов, Владимир Пресняков или SHAMAN (Ярослав Дронов). По словам главы компании «Ру-концерт» Евгения Морозова, рекордсменами по части заоблачных гонораров стали полюбившаяся молодежи Надежда Кадышева, Леонид Агутин, Григорий Лепс и «русская Бритни Спирс» Люся Чеботина. Ей всего 28.

Так, белокурая исполнительница хитов «Солнце Монако» и «За бывшего» зарабатывает за один концерт около 6 миллионов рублей (60 000 евро). В спину главной конкурентке Надежде Никитичны и ее театру «Золотое кольцо», надо отметить, дышат еще две молодые и талантливые вокалистки - Клава Кока («Покинула чат») и Мари Краймбрери («Океан» и дуэты с Димой Биланом «Ты не моя пара», «It's My Life»).

«Надежда Кадышева со своим хитом «Веночек», конечно, очень хорошо зарабатывает, в том числе и на стадионных концертах. Гонорар Надежды и ее группы «Золотое кольцо» - 20 млн рублей. Сейчас как раз в тренде русский фольклор, душевные мелодии. Это на сегодняшний день выбор молодежи, которая беззаботно пляшет под песни Надежды», - заявил Морозов в бесеед с журналистами.

Что же касается «босоного мальчика», то Леонид Агутин стал бесспорным лидером по части заработков среди мужчин, опередив даже исполнителя хита «Рюмка водки». Карьера мужа Анжелики Варум пошла в гору в 2012 году – с тех самых пор спрос на выступления музыканта неизменно растет. Качественные шоу и живой звук - это визитная карточка знающего себе цену певца.