Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Экс-супруги Бритни Спирс жестко поиздевались друг над другом 0 353

Lifenews
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
"Молочные братья" не поделили прошлое.

"Молочные братья" не поделили прошлое.

Асгари намекнул, что Кевин сколотил состояние благодаря огромным алиментам от певицы.

Экс-супруг Бритни Спирс и отец ее двоих сыновей Кевин Федерлайн отреагировал на колкое замечание Сэма Асгари, третьего мужа поп-звезды. В прошлом месяце последний официальный избранник певицы раскритиковал неопубликованную на данный момент биографическую книгу Кевина, в которой тот рассказал о браке с артисткой.

«Это будет первая книга, которая расскажет о том, как быть профессиональным папашей», — съехидничал Асгари, намекая на то, что Кевин сколотил состояние благодаря огромным алиментам от Спирс. Федерлайн долго молчал и, наконец, нашелся, что ответить. «Я думаю, что каждый отец должен стремиться стать профессиональным папой», — цитирует танцора издание Page Six.

Кевин также добавил, что его не интересует мнение Сэма. Однако определение «профессиональный папаша», которое тот ему дал, ему даже симпатично. Что же касается пожеланий для Бритни, то Федерлайн хочет, чтобы его экс-супруга «была здоровой и счастливой».

Танцор был женат на Спирс три года. За этот период у пары родилось двое сыновей — Шон Престон и Джейден Джеймс. В 2007 году Кевин, пользуясь нестабильным состоянием жены, добился того, чтобы право опеки над мальчиками перешло к нему.

Читайте нас также:
#эстрада
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 295
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 338
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 92
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 752

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 5
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 8
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 13
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 33
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 69
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 53
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 5
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 8
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 13

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео