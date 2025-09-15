Экс-супруг Бритни Спирс и отец ее двоих сыновей Кевин Федерлайн отреагировал на колкое замечание Сэма Асгари, третьего мужа поп-звезды. В прошлом месяце последний официальный избранник певицы раскритиковал неопубликованную на данный момент биографическую книгу Кевина, в которой тот рассказал о браке с артисткой.

«Это будет первая книга, которая расскажет о том, как быть профессиональным папашей», — съехидничал Асгари, намекая на то, что Кевин сколотил состояние благодаря огромным алиментам от Спирс. Федерлайн долго молчал и, наконец, нашелся, что ответить. «Я думаю, что каждый отец должен стремиться стать профессиональным папой», — цитирует танцора издание Page Six.

Кевин также добавил, что его не интересует мнение Сэма. Однако определение «профессиональный папаша», которое тот ему дал, ему даже симпатично. Что же касается пожеланий для Бритни, то Федерлайн хочет, чтобы его экс-супруга «была здоровой и счастливой».

Танцор был женат на Спирс три года. За этот период у пары родилось двое сыновей — Шон Престон и Джейден Джеймс. В 2007 году Кевин, пользуясь нестабильным состоянием жены, добился того, чтобы право опеки над мальчиками перешло к нему.