Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Бразилии на аукцион выставят гигантский изумруд весом 241 кг 0 345

Lifenews
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
В Бразилии на аукцион выставят гигантский изумруд весом 241 кг

На платформе Positivo Leilões с 18 по 23 сентября пройдет онлайн-аукцион, на котором будет выставлен один из крупнейших и самых ценных изумрудных "конгломератов" (так называемых canga), когда-либо найденных в Бразилии.

Уникальный минерал весом 241 кг был извлечен в районе Серра-да-Карнаиба — крупнейшем изумрудном месторождении страны, хорошо известном на мировом рынке. По оценке специалистов, находка стоит свыше 365 млн долларов, а минимальная ставка на аукционе составит 19 млн долларов.

Выставленный образец размером около 90 × 40 см состоит из блока сланца и кварца, в котором сформировалась высокая концентрация изумрудов. По подсчетам, от 45% до 50% массы камня (примерно 110–120 кг) составляют кристаллы изумруда в естественном состоянии. По заключению геммолога Нормана Майкла Родиа (выпускник Gemological Institute of America), кристаллы отличаются сбалансированными пропорциями и насыщенными оттенками — от нежно-молочно-зеленого до ярко-изумрудного, при этом сохранили четкую гексагональную форму и прозрачность. Эксперт отмечает высокую сохранность и выразительный контраст — именно такие характеристики ценятся коллекционерами и инвесторами по всему миру.

Аукционист Эрик Суарес Телес подчеркивает: «Редко встречается изумрудная canga такого размера и сохранности. Это геологическая редкость и настоящая жемчужина для коллекционеров и крупных инвесторов. Покупатель приобретет не просто камень, а уникальную запись истории природы».

Регион Карнаиба известен с 1960-х годов, когда там были открыты первые крупные месторождения. С тех пор маленький поселок превратился в международный центр добычи изумрудов. Здесь камни формируются в сланцевых жилах — особой породе, где миллионы лет взаимодействовали минералы, богатые бериллием, и гидротермальные растворы с хромом и ванадием. Именно эти элементы придают изумрудам их знаменитый зеленый цвет.

Читайте нас также:
#бразилия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 298
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 338
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 92
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 752

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 7
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 10
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 13
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 34
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 71
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 53
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 7
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 10
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 13

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео