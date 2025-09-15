В Бразилии на аукцион выставят гигантский изумруд весом 241 кг

На платформе Positivo Leilões с 18 по 23 сентября пройдет онлайн-аукцион, на котором будет выставлен один из крупнейших и самых ценных изумрудных "конгломератов" (так называемых canga), когда-либо найденных в Бразилии.

Уникальный минерал весом 241 кг был извлечен в районе Серра-да-Карнаиба — крупнейшем изумрудном месторождении страны, хорошо известном на мировом рынке. По оценке специалистов, находка стоит свыше 365 млн долларов, а минимальная ставка на аукционе составит 19 млн долларов.

Выставленный образец размером около 90 × 40 см состоит из блока сланца и кварца, в котором сформировалась высокая концентрация изумрудов. По подсчетам, от 45% до 50% массы камня (примерно 110–120 кг) составляют кристаллы изумруда в естественном состоянии. По заключению геммолога Нормана Майкла Родиа (выпускник Gemological Institute of America), кристаллы отличаются сбалансированными пропорциями и насыщенными оттенками — от нежно-молочно-зеленого до ярко-изумрудного, при этом сохранили четкую гексагональную форму и прозрачность. Эксперт отмечает высокую сохранность и выразительный контраст — именно такие характеристики ценятся коллекционерами и инвесторами по всему миру.

Аукционист Эрик Суарес Телес подчеркивает: «Редко встречается изумрудная canga такого размера и сохранности. Это геологическая редкость и настоящая жемчужина для коллекционеров и крупных инвесторов. Покупатель приобретет не просто камень, а уникальную запись истории природы».

Регион Карнаиба известен с 1960-х годов, когда там были открыты первые крупные месторождения. С тех пор маленький поселок превратился в международный центр добычи изумрудов. Здесь камни формируются в сланцевых жилах — особой породе, где миллионы лет взаимодействовали минералы, богатые бериллием, и гидротермальные растворы с хромом и ванадием. Именно эти элементы придают изумрудам их знаменитый зеленый цвет.