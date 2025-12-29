Baltijas balss logotype
«Что, опять!?» Новая стихия идет на Латвию - синоптики поразили прогнозом

Наша Латвия
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Что, опять!?» Новая стихия идет на Латвию - синоптики поразили прогнозом
ФОТО: LETA

В ближайшие сутки в Латвии временами ожидается снег, местами он будет сильным и с метелью, а на западном побережье Курземе возможны снежная буря и гроза, прогнозируют синоптики.

Вечером в понедельник в западных и центральных регионах ожидается снег и сильный ветер. Больше всего осадков в течение ночи выпадет в Курземе, и во вторник на южном побережье Курземе может образоваться снежный покров толщиной около 20 сантиметров.

На западном побережье Курземе ожидаются грозы и снежные бури, а порывы северного, северо-западного ветра достигнут 24-29 метров в секунду.

Снежные облака над Рижским заливом принесут во вторник сильные осадки в столичный регион, Земгале и восточные регионы Курземе.

В других регионах Латвии во вторник также ожидается сильный снег, временами выглянет солнце. В восточных регионах будет дуть слабый и умеренный северный, северо-западный ветер, на остальной территории страны - порывистый.

Температура воздуха ночью и утром опустится до -2...-8 градусов, на побережье местами будет около нуля. Максимальная дневная температура составит 0...-5 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, временами снег и метель, возможен сильный снегопад. Порывы северного ветра на севере столицы составят 18 метров в секунду, а температура воздуха ночью и днем - 0...-3 градуса.

#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #гроза
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

