Один из лидеров правой партии «Реформы Великобритании» Найджела Фараджа Зия Юсуф призвал увольнять и лишать пенсий чиновников, позволяющих мигрантам-преступникам оставаться в стране.

О том, что представитель этой обогнавшей по популярности традиционных лидеров политической силы захотел отбирать пенсии у помогающих иностранцам-правонарушителям сотрудников, стало известно из его статьи в Daily Telegraph.

Юсуф пообещал, что его партия в случае победы на выборах учредит специальное подразделение для пересмотра всех случаев предоставления убежища за последнее десятилетие, это, по его словам, будет не формальностью, а «серьезным, тщательным расследованием с реальными последствиями».

«Любой государственный служащий, сознательно позволивший совершившему преступление на сексуальной почве иностранцу остаться в стране, будет уволен», — написал политик, отметивший, что таких чиновников не только лишат пенсий, но и смогут подвергнуть уголовному преследованию.