Колойденко выделил шесть базовых упражнений, которые идеально подходят для мужского силового тренинга. В их число вошли выпады, приседания, становая тяга, жим лежа, армейский жим и подтягивания с дополнительным весом. Эти упражнения развивают силу, выносливость и координацию.

Колойденко отметил, что тренировки с акцентом на крупнейшие мышечные группы — ягодицы, спину, грудные и бедра — запускают выработку главного мужского гормона, улучшают обмен веществ и помогают организму справляться со стрессами. Он порекомендовал новичкам начинать занятия под присмотром тренера.