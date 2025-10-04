Первые признаки алкоголизма отражаются не только на поведении, но и на внешности, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам врача, спиртные напитки расширяют кровеносные сосуды, из-за чего нос и щеки краснеют и покрываются сеткой капиляров. При этом из-за задержки жидкости появляются общая одутловатость, отечность лица, а также мешки и синяки под глазами.

Еще одним признаком, по которому можно заподозрить алкоголизм, Кашух назвала лишний вес. Это объясняется высокой калорийностью спиртных напитков и тем, что они стимулируют аппетит. Однако на поздней стадии зависимости, как отметила гастроэнтеролог, вес, наоборот, резко снижается из-за частого похмелья и неизбежных проблем с печенью и поджелудочной железой.