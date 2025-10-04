Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названы отражающиеся на внешности признаки алкоголизма 0 200

Lifenews
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названы отражающиеся на внешности признаки алкоголизма
ФОТО: Global Look Press

Одутловатость лица и лишний вес могут быть признаками алкоголизма.

Первые признаки алкоголизма отражаются не только на поведении, но и на внешности, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам врача, спиртные напитки расширяют кровеносные сосуды, из-за чего нос и щеки краснеют и покрываются сеткой капиляров. При этом из-за задержки жидкости появляются общая одутловатость, отечность лица, а также мешки и синяки под глазами.

Еще одним признаком, по которому можно заподозрить алкоголизм, Кашух назвала лишний вес. Это объясняется высокой калорийностью спиртных напитков и тем, что они стимулируют аппетит. Однако на поздней стадии зависимости, как отметила гастроэнтеролог, вес, наоборот, резко снижается из-за частого похмелья и неизбежных проблем с печенью и поджелудочной железой.

Читайте нас также:
#здоровый образ жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Владельцы собак: почему они легче находят друзей
Изображение к статье: Владельцы собак: почему они легче находят друзей
«Тайный ритуал на Чёртовом озере!» Грибники обнаружили Илона Маска в Латгалии и бежали
Изображение к статье: «Тайный ритуал на Чёртовом озере!» Грибники обнаружили Илона Маска в Латгалии и бежали
Божественная Дева Беллуччи покоряет мир в 21 год
Изображение к статье: Яблочко от ябони недалеко упало. Иконка видео
Болезни от домашних животных: чем могут заразить кошки и собаки
Изображение к статье: Болезни от домашних животных: чем могут заразить кошки и собаки
Изображение к статье: Златокудрый гений стал хулиганом и самоубийцей. Иконка видео
Поэт Юрий Кублановский в 78 лет нашел разгадку Есенина 131
Изображение к статье: Маленькая Кумари, веселая и простая. Иконка видео
Непал выбрал живую богиню, ей 2 годика 88
Изображение к статье: Глава Ferrari Джон Элканн отработает год на общественных работах из-за налогового дела
Глава Ferrari Джон Элканн отработает год на общественных работах из-за налогового дела 83
Изображение к статье: «Элегантность в крови»: Рената Литвинова покорила Париж экстравагантным образом
«Элегантность в крови»: Рената Литвинова покорила Париж экстравагантным образом 962

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 9
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 10
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 35
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 23
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 18
Изображение к статье: Почему перед дождем хочется спать?
Дом и сад
Почему перед дождем хочется спать? 23
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 9
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 10
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео