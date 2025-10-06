Baltijas balss logotype
Директор Кашпировского рассказал о самочувствии экстрасенса 0 251

Lifenews
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Директор Кашпировского рассказал о самочувствии экстрасенса
ФОТО: Youtube

Экстрасенс Кашпировский жив, здоров и проводит время с ребенком.

Экстрасенс Анатолий Кашпировский жив и здоров. Об этом рассказал его директор по имени Сергей.

О возможной госпитализации экстрасенса стало известно ранее 6 октября.

По словам директора медиума, тот будет присутствовать на онлайн-эфире, запланированном на 6 октября. Он также опроверг сообщения, согласно которым Кашпировский попал в больницу из-за заболевания онкологического профиля. «У него нет онкологии и даже простуды. Я не знаю, какой дебил это пишет», — сказал директор экстрасенса.

#шоу-бизнес
