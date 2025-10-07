Baltijas balss logotype
Популярные напитки оказались причиной болезни печени 1 203

Lifenews
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Популярные напитки оказались причиной болезни печени
ФОТО: Unsplash

Сладкие напитки и их диетические копии повышают риск жировой болезни печени.

Новое исследование, представленное на конференции UEG Week 2025, показало: как сладкие напитки с сахаром, так и их диетические аналоги связаны с повышенным риском развития жировой болезни печени, не связанной с алкоголем (MASLD). Ученые проанализировали данные более 120 тысяч участников британского биобанка и выяснили, что ежедневное потребление более 250 граммов таких напитков повышает вероятность заболевания на 50-60 процентов.

Причем искусственно подслащенные напитки оказались не безопаснее обычных — их употребление ассоциировалось не только с большей жировой нагрузкой на печень, но и с повышенной смертностью от заболеваний печени. Исследователи считают, что сахар вызывает резкие скачки глюкозы и инсулина, способствуя накоплению жира, а искусственные подсластители могут нарушать работу кишечного микробиома и провоцировать тягу к сладкому.

Авторы подчеркивают: заменить оба типа напитков на воду оказалось самым эффективным способом снизить риск болезни печени — на 13-15 процентов. Специалисты призывают пересмотреть представление о безвредности диетических напитков и включить отказ от них в программы профилактики метаболических нарушений.

#здоровое питание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • пк
    полосатый конь
    7-го октября

    Кока-кола вредна для здоровья ? Кто бы мог подумать ...

    2
    1

