Новое исследование, представленное на конференции UEG Week 2025, показало: как сладкие напитки с сахаром, так и их диетические аналоги связаны с повышенным риском развития жировой болезни печени, не связанной с алкоголем (MASLD). Ученые проанализировали данные более 120 тысяч участников британского биобанка и выяснили, что ежедневное потребление более 250 граммов таких напитков повышает вероятность заболевания на 50-60 процентов.

Причем искусственно подслащенные напитки оказались не безопаснее обычных — их употребление ассоциировалось не только с большей жировой нагрузкой на печень, но и с повышенной смертностью от заболеваний печени. Исследователи считают, что сахар вызывает резкие скачки глюкозы и инсулина, способствуя накоплению жира, а искусственные подсластители могут нарушать работу кишечного микробиома и провоцировать тягу к сладкому.

Авторы подчеркивают: заменить оба типа напитков на воду оказалось самым эффективным способом снизить риск болезни печени — на 13-15 процентов. Специалисты призывают пересмотреть представление о безвредности диетических напитков и включить отказ от них в программы профилактики метаболических нарушений.