Австрийки Дорис Грюнвальд и Джессика Баумгартнер, которых перепутали в 2000 году при рождении в больнице города Грац на юге Австрии, встретились 35 лет спустя.

Грюнвальд и Баумгартнер родились в октябре 1990 года в больнице LKH-Uniklinikum в Граце. Обе были недоношенными. Вскоре после рождения двух младенцев случайно перепутали и отдали родителям другой семьи.

В 2012 году Грюнвальд, став донором крови, обнаружила, что не является биологической дочерью своих родителей, и поняла, что ее группа крови не совпадает с группой крови ее матери.

Джессика Баумгартнер, которая росла в семье Дерлеров, в свою очередь обнаружила, что ее группа крови не совпадает с группой крови ее родителей, когда забеременела. Тогда же она узнала от врача клиники в Граце о подмене младенцев.

Женщины сначала нашли друг друга в Facebook, а недавно на австрийском телевидении показали встречу семей Грюнвальд и Баумгартнер с их биологическими дочерьми.

Семья Дорис Грюнвальд решила официально усыновить ее, чтобы решить потенциальные проблемы с наследованием и добиться компенсации от роддома. Дерлеры теперь также оформляют отцовство над Джессикой и планируют добиваться компенсации от клиники.

Операционный менеджер LKH-Uniklinikum в Граце Гебхард Фальцбергер извинился перед обеими семьями и выразил глубокое сожаление, что "была допущена эта ошибка".

В 2022 году сообщалось, что суд итальянского региона Апулия присудил 33-летней Антонелле 500 тысяч евро компенсации за то, что ее перепутали в роддоме при рождении и отдали паре, которая ненадлежащим образом обращалась с девочкой, а затем бросила ее.