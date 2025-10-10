Baltijas balss logotype
Певца Гришу Лепса в 63 года публично унизила юная подружка 0 1004

Lifenews
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

19-летняя Аврора всячески манипулирует исполнителем криминального шансона.

Народ продолжает наблюдать за любопытным романом Григория Лепса и Авроры Кибы. И пока певец в основном молчит, громкие заявления студентки все чаще вызывают удивление публики.

63-летний Лепс и 19-летняя Киба уже давно вместе, однако свадьбы пока так и не сыграли. Точную дату грядущего торжества пара не раскрывает, однако ясно дает понять, что бракосочетание точно будет.

Сама Аврора уже давно называет себя женой Григория Викторовича. Многие шутливые посты в соцсетях студентки посвящены теме отношений с годящимся ей в дедушки возлюбленным. Можно с уверенностью говорить о том, что Кибу уже давно не смущают ни разговоры о большой разнице в возрасте, ни о чем-либо другом, что касается Лепса.

Правда, далеко не все высказывания Авроры по поводу ее личной жизни удачны. Например, новое сообщение красотки вызвало немало вопросов со стороны публики. А поводом для обсуждения стал пост Кибы в личном Telegram-канале на тему украшений Лорен Санчес и Джорджины Родригес на Неделе моды в Париже. Невеста Лепса заявила, что не станет требовать от нынешнего возлюбленного аксессуары за миллионы долларов. Но есть нюанс:

«Общая стоимость их колец оценивается приблизительно в 12 миллионов долларов. Мда... Ну, что тут скажешь... Оставим это для второго мужа. Пожалеем Гришу, а то придется всему шоу-бизнесу скидываться».

«Интересно, как относится сам «Гриша» к подобным шуткам от своей 19-летней избранницы», — задается вопросом один из светских Telegram-каналов. Тут можно поинтересоваться у Авроры о том, было ли ее заявление намеком на финансовые дела Григория Викторовича, а также спросить, кого она еще себе присмотрела в супруги после Лепса. Одно можно точно сказать — девушка точно публично высмеяла Лепса, заявив, что дорогие украшения ей купит второй муж. Сам исполнитель хита «Самый лучший день» пока никак не прокомментировал заявление юной зазнобы. Впрочем, вероятно, этот тот случай, когда одному в паре уже точно стоит промолчать.

К слову, Аврора не из тех девушек, что может пожаловаться на жадность своего избранница. Так, ранее стало известно, что Лепс купил 19-летней невесте браслет за 13 миллионов. И хотя этот аксессуар в плане стоимости не сравнится с кольцами Санчес и Родригес, Киба наверняка была очень рада такому знаку внимания со стороны возлюбленного.

Оставить комментарий

