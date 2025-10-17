Baltijas balss logotype
Посмертную маску Высоцкого продают на аукционе в Монако — старт от 100 тысяч евро 0 218

Lifenews
Дата публикации: 17.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Посмертную маску Высоцкого продают на аукционе в Монако — старт от 100 тысяч евро

Стоимость лота может доходить до 10 млн рублей (100 тыс. евро)

Посмертная маска легендарного барда и артиста Владимира Высоцкого будет продана на аукционе 21 октября. Эту новость сообщает сайт аукционного дома Hermitage Fine Art.

По оценкам экспертов, стоимость лота варьируется от 9,5 млн до 11,2 млн рублей. Маска была отлита в 1980 году. На ней поставлены дата ее создания, а также инициалы вдовы Высоцкого Марины Влади. Именно под руководством французской актрисы и была отлита маска.

Гипсовый слепок был изготовлен скульптором Юрием Васильевым. Всего по этому образцу было отлито три посмертных маски Высоцкого.

Десять лет назад Марина Влади организовала аукцион, где распродала некоторые вещи бывшего мужа. Актриса выставила последнее стихотворение Владимира Семеновича и одну из его посмертных масок. А два года назад звезда французского кино отдала на екатеринбургский аукцион негативы с изображением барда.

Оставить комментарий

