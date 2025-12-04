Фильм иранского режиссера Джафара Панахи, которого приговорили в Иране к году тюремного заключения, получил три премии американской независимой премии "Готэм". "Простая случайность" победила в категориях "Лучший иностранный фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший оригинальный сценарий". Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2025 года. Фильм принес Панахи "Золотую пальмовую ветвь". "Простая случайность" включен в список претендентов на иностранную номинацию премии Американской киноакадемии "Оскар" от Франции.

Режиссер приговорен к году лишения свободы и запрету на выезд из страны за "пропагандистскую деятельность" против государства. Об этом сообщил его адвокат Мостафа Нили. Нили заявил, что планирует подать апелляцию, оспаривающую это решение. "Господин Панахи сейчас находится за пределами Ирана", – добавил он.

Это не первый приговор иранскому режиссеру, который многие годы противостоит режиму аятолл в своих фильмах и высказываниях. В 2010 году он получил судебный запрет на выезд из страны и работу в кино на 20 лет после того, как поддержал антиправительственные протесты. Он был приговорен к шести годам тюремного заключения, но был освобожден под залог через три месяца. Несмотря на запрет снимать кино, Панахи продолжал работать подпольно, и уже через год после приговора на Каннском кинофестивале была представлена его лента "Это не фильм", которую тайно вывезли из Ирана. В 2013 году на Берлинале был показан его фильм "Закрытый занавес". А в 2015 году он переправил туда же на Берлинале подпольно снятую ленту "Такси", за которую и получил высшую награду. В 2022 году Панахи был арестован, когда пришел узнать о судьбе задержанного коллеги – режиссера Мухаммада Расулофа. Спустя семь месяцев его освободили под залог. В этом году Панахи впервые за долгие годы смог лично приехать на кинофестиваль, где показывали его фильм, чем произвел фурор в Каннах.

Джафар Панахи получил в мае 2025 года "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за свою картину "Простая случайность", в котором пятеро бывших политзаключенных похищают своего бывшего тюремщика и решают, смогут ли они его убить. Картина претендует на премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" от Франции. По оценкам СМИ, у фильма "Простая случайность" большой шанс получить как минимум номинацию, а, возможно, и золотую статуэтку. На данный момент он является одним из немногих режиссеров в мире, которые были награждены главными призами всех главных международных кинофестивалей класса А: "Золотой медведь" Берлинале 2015 года за фильм "Такси", "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля 2000 года за картину "Круг" и "Золотую пальмовую ветвь" 2025 года за ленту "Простая случайность".