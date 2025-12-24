Baltijas balss logotype
Праздничные застолья и сердце: как защитить себя от «синдрома праздничного сердца» 0 128

Lifenews
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Праздничные застолья и сердце: как защитить себя от «синдрома праздничного сердца»

Кардиолог объясняет, что это за синдром, как он проявляется и как снизить риски в праздничный период.

В преддверии праздников многие сталкиваются с внезапными проблемами с сердцем, которые врачи называют «синдромом праздничного сердца». Что это такое и как распознать опасные признаки, рассказывает кардиолог Виталина Степанова.

Что такое «синдром праздничного сердца»

Термин появился относительно недавно — в 1978 году. Американский врач-кардиолог провел исследование и выявил, что после праздников значительно увеличивается число людей с сердечными проблемами. Чаще всего речь идет о аритмии — нарушении ритма сердца, которое может проявляться неожиданно и опасно.

Симптомы синдрома

Наиболее частые проявления:

  • учащенное сердцебиение;
  • боль в области сердца;
  • одышка;
  • быстрая утомляемость;
  • спутанность сознания.

Важно: при появлении этих симптомов не продолжайте злоупотреблять жирной пищей и алкоголем. Минимум, что можно сделать — это больше отдыхать и снизить количество стрессовых ситуаций.

Причины возникновения

Кардиолог выделяет несколько факторов риска:

  • длительные застолья с перееданием и алкоголем;
  • отпуск в жарких странах;
  • перегрузка организма и стресс;
  • игнорирование режима дня и недостаток сна.

«Проблема заключается в том, что мы часто не задумываемся о том, насколько перегружаем свои системы во время праздников», — объясняет Виталина Степанова.

Возможные осложнения

Наиболее опасное осложнение — опасные формы аритмии, которые требуют наблюдения и лечения врача.

  • При несвоевременном обращении возможна желудочковая тахикардия, которая может привести к внезапной смерти.
  • Любые подозрения на проблемы с сердцем — срочный визит к кардиологу.

Как снизить риски

Кардиолог дает несколько практических советов:

  1. Поддерживайте активность

    • Не игнорируйте тренировки, ведите активный образ жизни в пределах своих возможностей.

  2. Следите за питанием и алкоголем

    • Сократите переедание и злоупотребление алкоголем.
    • Отдавайте предпочтение дневным прогулкам и экскурсиям вместо вечерних вечеринок.

  3. Контролируйте стресс

    • Планируйте отдых и расслабление.
    • Не поддавайтесь на давление друзей, предлагающих выпить «ещё бокальчик» — здоровье важнее.

«Эти меры помогут наслаждаться праздниками без риска для сердца», — подчеркивает Виталина Степанова.

Источник: Womanhit

#питание #профилактика #стресс #тренировки #праздники #сердце #кардиология #здоровье
