Кардиолог объясняет, что это за синдром, как он проявляется и как снизить риски в праздничный период.

В преддверии праздников многие сталкиваются с внезапными проблемами с сердцем, которые врачи называют «синдромом праздничного сердца». Что это такое и как распознать опасные признаки, рассказывает кардиолог Виталина Степанова.

Что такое «синдром праздничного сердца»

Термин появился относительно недавно — в 1978 году. Американский врач-кардиолог провел исследование и выявил, что после праздников значительно увеличивается число людей с сердечными проблемами. Чаще всего речь идет о аритмии — нарушении ритма сердца, которое может проявляться неожиданно и опасно.

Симптомы синдрома

Наиболее частые проявления:

учащенное сердцебиение;

боль в области сердца;

одышка;

быстрая утомляемость;

спутанность сознания.

Важно: при появлении этих симптомов не продолжайте злоупотреблять жирной пищей и алкоголем. Минимум, что можно сделать — это больше отдыхать и снизить количество стрессовых ситуаций.

Причины возникновения

Кардиолог выделяет несколько факторов риска:

длительные застолья с перееданием и алкоголем;

отпуск в жарких странах;

перегрузка организма и стресс;

игнорирование режима дня и недостаток сна.

«Проблема заключается в том, что мы часто не задумываемся о том, насколько перегружаем свои системы во время праздников», — объясняет Виталина Степанова.

Возможные осложнения

Наиболее опасное осложнение — опасные формы аритмии, которые требуют наблюдения и лечения врача.

При несвоевременном обращении возможна желудочковая тахикардия , которая может привести к внезапной смерти.

, которая может привести к внезапной смерти. Любые подозрения на проблемы с сердцем — срочный визит к кардиологу.

Как снизить риски

Кардиолог дает несколько практических советов:

Поддерживайте активность Не игнорируйте тренировки, ведите активный образ жизни в пределах своих возможностей. Следите за питанием и алкоголем Сократите переедание и злоупотребление алкоголем.

Отдавайте предпочтение дневным прогулкам и экскурсиям вместо вечерних вечеринок. Контролируйте стресс Планируйте отдых и расслабление.

Не поддавайтесь на давление друзей, предлагающих выпить «ещё бокальчик» — здоровье важнее.

«Эти меры помогут наслаждаться праздниками без риска для сердца», — подчеркивает Виталина Степанова.

Источник: Womanhit