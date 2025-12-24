Кардиолог объясняет, что это за синдром, как он проявляется и как снизить риски в праздничный период.
В преддверии праздников многие сталкиваются с внезапными проблемами с сердцем, которые врачи называют «синдромом праздничного сердца». Что это такое и как распознать опасные признаки, рассказывает кардиолог Виталина Степанова.
Что такое «синдром праздничного сердца»
Термин появился относительно недавно — в 1978 году. Американский врач-кардиолог провел исследование и выявил, что после праздников значительно увеличивается число людей с сердечными проблемами. Чаще всего речь идет о аритмии — нарушении ритма сердца, которое может проявляться неожиданно и опасно.
Симптомы синдрома
Наиболее частые проявления:
- учащенное сердцебиение;
- боль в области сердца;
- одышка;
- быстрая утомляемость;
- спутанность сознания.
Важно: при появлении этих симптомов не продолжайте злоупотреблять жирной пищей и алкоголем. Минимум, что можно сделать — это больше отдыхать и снизить количество стрессовых ситуаций.
Причины возникновения
Кардиолог выделяет несколько факторов риска:
- длительные застолья с перееданием и алкоголем;
- отпуск в жарких странах;
- перегрузка организма и стресс;
- игнорирование режима дня и недостаток сна.
«Проблема заключается в том, что мы часто не задумываемся о том, насколько перегружаем свои системы во время праздников», — объясняет Виталина Степанова.
Возможные осложнения
Наиболее опасное осложнение — опасные формы аритмии, которые требуют наблюдения и лечения врача.
- При несвоевременном обращении возможна желудочковая тахикардия, которая может привести к внезапной смерти.
- Любые подозрения на проблемы с сердцем — срочный визит к кардиологу.
Как снизить риски
Кардиолог дает несколько практических советов:
-
Поддерживайте активность
- Не игнорируйте тренировки, ведите активный образ жизни в пределах своих возможностей.
-
Следите за питанием и алкоголем
- Сократите переедание и злоупотребление алкоголем.
- Отдавайте предпочтение дневным прогулкам и экскурсиям вместо вечерних вечеринок.
-
Контролируйте стресс
- Планируйте отдых и расслабление.
- Не поддавайтесь на давление друзей, предлагающих выпить «ещё бокальчик» — здоровье важнее.
«Эти меры помогут наслаждаться праздниками без риска для сердца», — подчеркивает Виталина Степанова.
Источник: Womanhit
Оставить комментарий