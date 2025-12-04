Baltijas balss logotype
Мия и Тимофей Прилучные ждут новорожденную сестренку с мамой 0 502

Lifenews
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Агата Муцениеце, Мия Прилучная, Петр Дранга.

Агата Муцениеце, Мия Прилучная, Петр Дранга.

О своей беременности Агата Муцениеце узнала не в самый простой период в жизни.

Агата Муцениеце сосредоточена на дочке и не спешит делиться своим счастьем с поклонниками.

Звезда «Закрытой школы» Агата Муцениеце в третий раз стала мамой! Об этом сообщил Телеграм-канал Super.ru. Как стало известно журналистам издания, актриса родила в Москве. Появления нового человека ждали всей семьей — супруг Петр Дранга, для которого долгожданная дочь стала первенцем и старшие брат и сестра — Мия и Тимофей Прилучные.

О том, что Агата ждет ребенка впервые стало известно в июне 2025 года — тогда она поделилась с подписчиками фотосессией, на которой было видно округлившийся живот. Счастливая улыбка, восхищенные взгляды, которыми одаривал Петр Дранга свою возлюбленную, любимая дочь рядом — подписчики ликовали, выражая надежду на то, что теперь в жизни актрисы все наладится.

О своей беременности артистка узнала не в самый простой период в жизни — несмотря на новую любовь в лице самого известного аккордеониста страны, Агата тяжело переживала боль разлуки с сыном Тимофеем. Тогда мальчик жил в семье отца — актера Павла Прилучного — и его супруги Зепюр Брутян.

Представители артиста ожесточенно сражались в суде за право опеки над мальчиком и утверждали: подросток сам решил жить в семье отца и не собирается возвращаться домой к Агате. Однако в результате разбирательств победила Агата — Тимофей появился на гендер-пати, организованной мамой и отчимом, и очень быстро все сложности забылись. Теперь в соцсетях Муцениеце тишь да гладь — Тимофей наслаждается общением с младшей сестрой Мией и невероятно рад тому, что их семья стала больше на одного человека.

#суд #семья #Агата Муцениеце #беременность #соцсети #счастье #новости
Оставить комментарий

