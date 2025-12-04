Baltijas balss logotype
Не как все: 39-летняя Кети Топурия в Дубае отдыхает с детками на шикарной яхте 0 553

Lifenews
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мама всегда устроит лучший отдых.

Мама всегда устроит лучший отдых.

Любимый муж обеспечил певицу по высшему разряду.

39-летняя Кети Топурия отдохнула на роскошной яхте в Дубае, играя со старшими детьми: 10-летней дочерью Оливией и 4-летним сыном Адамом. Младшую годовалую дочь Николь артистка пока не показывает, как скрывала до поры лицо своего сына.

Солистку “А-студио” в последнее время обсуждают больше из-за ее роскошного образа жизни и безупречной внешности, оставляя творчество в бэкграунде.

Выйдя замуж, за Льва Деньгова, певица стала воплощением женского счастья – Кети воспитывает двоих детей, живет в пятиэтажном доме на “Николиной горе”, а зимнее время проводит в новой 150-метровой квартире с видом на Персидский залив в премиальном комплексе в Дубае, которую эксперты оценивают в 4 миллиона USD. Изучая соцсети Топурия, журналисты отмечают ее любовь к коллекционным автомобилям. Кети прославилась своим умением создавать индивидуальный стиль и стала лицом собственного бренда одежды.

При этом муж не против успеха в шоу-бизнесе своей знаменитой супруги, и не препятствует ее гастрольной жизни.

Кети родилась 9 сентября 1986 года в Тбилиси. Кетеван с детства занималась музыкой. Учительница пения, которая жила по соседству, обратила внимание родителей на способности ребёнка и порекомендовала девочке серьёзно заниматься вокалом. В 12 лет получила первую награду — I место на Международном конкурсе «Море дружбы», в 14 лет стала обладательницей Гран-при Международного конкурса «Путь к звёздам». В 1997 году окончила музыкальное училище Захария Палиашвили по специальности преподавателя по вокалу.

В 2003 году Кетеван поступила в Тбилисский государственный университет на специальность психология, но прервала обучение, приняв приглашение заменить Полину Гриффис в группе «А’Студио», и переехала в Москву. Кандидатуру Кети группе «А’Студио» предложила грузинский продюсер Нато Думбадзе, когда музыканты находились на гастролях в Тбилиси. В марте 2005 года была представлена как новая вокалистка «А’Студио». В 2014 году Кэти открывает свой собственный бренд одежды KETIone. Премиальный бренд одежды неоднократно участвующий в международной неделе моды MBFWRUSSIA.

#мода #шоу-бизнес #Дубай #яхта #певица #знаменитости #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
