История отношений Бритни Спирс и ее бывшего мужа Кевина Федерлайна давно вызывает интерес не только у поклонников певицы, но и у мировой прессы. Казалось бы, после развода прошло почти два десятилетия, но страсти до сих пор не утихают.

На днях стало известно, что Федерлайн готовит к выпуску книгу мемуаров под названием «Ты думал, что знал». В ней бывший танцор впервые откровенно описал совместную жизнь с поп-звездой и сделал ряд резонансных заявлений.

Самым громким эпизодом стала история о том, как Бритни якобы вошла в комнату, где спали их сыновья, держа в руках нож. По словам Кевина, тогда он впервые всерьез испугался за ментальное здоровье супруги. Эти воспоминания моментально разлетелись по Сети, вызвав бурную реакцию у поклонников и общественности.

Изначально представители певицы заявили, что публикация мемуаров — попытка бывшего мужа заработать на громком имени и привлечь внимание к собственной персоне. Однако спустя несколько дней сама Бритни решила высказаться. В эмоциональном посте в соцсетях она обвинила Федерлайна в газлайтинге и подчеркнула, что его постоянные намеки и обвинения изматывают ее морально. «Постоянный газлайтинг со стороны бывшего мужа крайне обидный и утомительный. Я всегда умоляла и кричала о том, чтобы я жила со своим мальчиками. Отношения с подростками сложны», — написала артистка.

Кевин Эрл Федерлайн (род. 21 марта 1978) — американский танцор, рэпер и модель, бывший супруг Бритни Спирс. В прессе широко обсуждались их развод и судебная тяжба за право опеки над двумя сыновьями, Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом.

В 1999—2004 годах состоял в фактическом браке с певицей Шар Джексон. У бывшей пары есть дочь и сын: Кори Мэдисон Федерлайн (род. 31.07.2002) и Кейлеб Майкл Джексон Федерлайн (род. 20.07.2004).

С 6 октября 2004 по 30 июля 2007 года был женат на певице Бритни Спирс. У бывших супругов есть сыновья: Шон Престон Спирс-Федерлайн (род. 14.09.2005) и Джейден Джеймс Спирс-Федерлайн (род. 12.09.2006).

С 10 августа 2013 года женат на бывшей волейболистке Виктории Принс, с которой у него родились две дочери: Джордан Кей Федерлайн (род. 15.08.2011) и Пейтон Мари Федерлайн (род. 06.04.2014).