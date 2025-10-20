Художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан, являющаяся женой Михаила Боярского, прокомментировала новости о его уходе со сцены.

По словам Луппиан, ее супруг продолжает играть в театре, а также озвучивает мультфильмы и снимается в кино.

«30 числа у него спектакль, а на днях он проводил встречу со зрителями. Снимается в кино, озвучивает мультфильмы, играет в театре. Сейчас в двух спектаклях. Не знаю, откуда такие слухи взялись», — сообщила Лариса.