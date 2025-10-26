Национальный парк «Долина Смерти» — странное место по всем меркам. Мало того, что это одно из самых жарких и безжизненных мест, здесь еще и можно наблюдать необычное явление в виде двигающихся камней. Их никто не толкает, они сами дрейфуют по высохшему озеру Рейстрек-Плайя, оставляя за собой длинные следы.

Феномен «парусных камней» (в английском языке их принято называть «sailing stones») начали изучать в 1940-х годах, и на протяжении более 70 лет он оставался тайной для геологов, метеорологов и других ученых. Специалисты выдвигали версии о магнитных полях, ветрах и даже воздействии сверхъестественных сил, и только в начале XX века появились научные объяснения того, что происходит в самом жарком месте нашей планеты.

Эксперимент, положивший конец догадкам

Как выяснили исследователи, камни, разбросанные по Рейстрек-Плайя, состоят из доломита и сиенита — тех же материалов, из которых состоят окружающие горы. Они обрушиваются под действием эрозии и оседают на высохшей земле внизу, а затем медленно, но заметно начинают перемещаться по пустынной местности.

Так, самый продолжительный путь крупного «парусного» камня, зафиксированный когда-либо, составил 450 метров.

Так долго разгадать тайну движущихся камней не получалось по одной простой причине — не существовало подходящих технологий. Зимой 2014 года братья-ученые Ричард и Джеймс Норрис поместили на озере 15 искусственных камней, оснащенных GPS и видеокамерами с замедленной съемкой.

Оказалось, что, хотя это озеро давно считается высохшим, оно не всегда остается сухим. На его поверхности время от времени скапливается вода после дождя или в результате таяния снега на окружающих вершинах. И при ее наличии, если температура опускается ниже нуля (а такое здесь случается нередко, правда, только ночами), на дне может образовываться тонкий слой льда. Затем, по мере того как солнце нагревает воздух, лед начинает трескаться и двигаться под действием легкого ветра, перемещая вместе с собой валуны.

Как показал эксперимент, камни двигаются медленно — со скоростью от 2 до 6 метров в минуту. Когда же лед полностью тает, а вода испаряется, на дне озера остаются характерные борозды — будто аккуратно прочерченные линии. Они могут сохраняться годами, пока их не разрушит следующий дождь или пыльная буря.