В Кембридже нашли личный архив Стивена Хокинга на старых дискетаx 0 99

Lifenews
Дата публикации: 27.10.2025
Techinsider
Изображение к статье: В Кембридже нашли личный архив Стивена Хокинга на старых дискетаx

Библиотека Кембриджского университета запустила проект сохранения данных со старых, в том числе считавшихся нечитаемыми флоппи-дисков. Какие редкие данные на них хранятся, зачастую не помнят даже сами хозяева дискет.

В октябре 2025 года Кембриджский университет запустил проект Future Nostalgia – инициативу по спасению данных со старых дискет.

В течение года любой желающий может прийти с сохранившимся диском, и специалисты извлекут с него информацию.

К моменту написания этой статьи в фонде библиотеки собралось более 150 дискет. Среди них оказались личные файлы и программное обеспечение знаменитого физика Стивена Хокинга, его ранние исследовательские черновики и другие материалы, созданные для давно исчезнувших компьютеров.

Восстановление данных с подобных носителей требует сложной технической работы. Многие из них нечитаемы, магнитные записи наполовину стерлись. Для чтения применяются не обычные флоппи-дисководы, а специальные устройства, работающие даже с поврежденными дискетами. Форматы записанных файлов современные программы не распознают: для их прочтения привлекли энтузиастов ретро-компьютеров.

Одним из первых восстановленных архивов стал набор личных файлов и рабочих материалов Хокинга. Остальное – семейные архивы и результаты исследований.

Есть шанс, что впереди ждут еще более интересные находки. В лабораториях Кембриджа над чем только не работали: тут могут оказаться неопубликованные научные открытия, положенные под сукно по разным причинам. Могут быть потерянные исследования, ранние версии популярных компьютерных программ, и даже военная тайна. А может быть, архивариусы получат лишь ворох малопримечательных диссертаций.

Этим проектом Кэмбридж ставит перед собой более масштабную миссию: разработать прозрачный и воспроизводимый процесс восстановления цифровых архивов, который можно будет передать в другие университеты и лаборатории.

Если проект окажется успешным, он может стать ролевой моделью для сохранения цифрового наследия 20 века – от научных данных до биографий людей прошлого.

Видео