Невеста Гриши Лепса и его будущая теща опровергают слухи о своей корысти 1 277

Lifenews
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Аврора и Татьяна.

Аврора и Татьяна.

Если конфликт перейдет в суд, семья Кибы готова защищать свою честь.

Невеста Григория Лепса Аврора Киба, которой всего 19 лет, заявила, что не уводила известного певца из семьи. Студентка таким образом ответила на слухи о том, что именно она стала причиной развода Лепса с женой Анной Шаплыковой.

"Дорогие друзья. Не знаю, может быть, кому-то это вдруг до сих пор непонятно... Но тема достаточно важная... Я никак не причастна к разводу Гриши и распаду его семьи. Прошу не связывать эту тему со мной (не первый раз слышу и вижу такую версию), я считаю это низким", – написала Аврора Киба.

pow32.jpg

Мама Авроры Кибы, Татьяна, ответила на выпады Виктории Бони, заявив, что многие обвинения — это попытки привлечь внимание и «придумывать всякую хрень», передает СтарХит. По ее словам, она никогда не испытывала нужды и имеет собственный бизнес, а прошлое светской жизни не касается ее сейчас.

«Мне жалко людей, которые крутятся в этой паутине и хотят заявить о себе за счет сплетен. Я вообще-то с рождения в Москве прописана, мне ни у кого жить не нужно было, смешно даже обсуждать. Тридцать лет прошло, нам было по 18—20», — сказала Татьяна.

Татьяна подтвердила, что когда-то была лучшей подругой Виктории Бони, но их пути давно разошлись. Она назвала обвинения Бони в ее адрес абсурдными и подчеркнула, что если конфликт перейдет в суд, семья Кибы готова защищать свою честь, и Аврора будет сама отвечать за свои слова.

«А где этот иск? Вы его видели? На каком основании она будет строить свои доводы? Я же тоже могу подать встречный иск за то, что она собирала сведения о моей семье, а потом оклеветала, наговорив то, что вообще не соответствует действительности», — добавила Татьяна.

Таким образом, мама Авроры уверена, что все скандальные заявления исходят от желающих заявить о себе, а ее семья при этом живет спокойно и не нуждается в сплетнях и конфликтах.

#григорий лепс
