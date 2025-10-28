Baltijas balss logotype
Невролог оценил эффективность упражнений для профилактики деменции

Lifenews
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Невролог оценил эффективность упражнений для профилактики деменции
ФОТО: Global Look Press

Невролог: координация и моторика рук не связаны с деменцией.

Невролог Крис Винтер оценил популярные в социальных сетях упражнения на координацию и моторику рук, которые, если верить авторам роликов, помогают в профилактике деменции. Слова эксперта приводит издание HuffPost.

Винтер рассказал, что предлагаемые в соцсетях упражнения довольно сложные, многие из них не всегда получается повторить с первого раза. Однако это не значит, что у человека обязательно есть нарушения в работе мозга, заверил невролог.

«Ничего вредного в этих движениях нет, они даже полезны, как и любые упражнения для моторики рук. Но было бы преувеличением сказать, что с их помощью можно остановить деменцию», — добавил врач.

Более эффективным методом профилактики невролог назвал изучение иностранных языков или обучение игре на музыкальных инструментах. Он пояснил, что такие задачи тренируют общую работоспособность мозга, требуя от человека концентрации, внимания и одновременной координации рук и глаз. Винтер уточнил, что этот способ тоже не гарантирует защиту от деменции, но вполне возможно поможет отложить проявление явных симптомов.

Кроме того, врач отметил, что для профилактики деменции лучше всего действовать комплексно: вести активный образ жизни, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и контролировать хронические заболевания.

#здоровый образ жизни
Оставить комментарий

