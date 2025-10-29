Baltijas balss logotype
Деградация мозга: 2 ранних признака, которые мы не связываем со старением

Lifenews
Дата публикации: 29.10.2025
Первым заметным признаком старения мозга принято считать забывчивость и снижение концентрации. Однако изменения могут начинаться гораздо раньше, а мы часто не замечаем сигналов организма.

Изменения в мозге начинаются уже с 25 лет — на уровне структуры нервных клеток, межклеточных связей и объёма серого вещества. Пока нейропластичность высока, мозг компенсирует деградацию. Но со временем регенеративные возможности снижаются, и деструктивные процессы начинают проявляться через поведенческие сигналы.

Чрезмерная раздражительность

Если раньше мелкие раздражители не вызывали сильных эмоций, а теперь вы остро реагируете на банальные ситуации — это сигнал о проблемах с префронтальной корой, отвечающей за самоконтроль.

Чрезмерная раздражительность или дисфория — первый яркий признак деградации нервных клеток. Чтобы смягчить последствия, поддерживайте мозг антиоксидантами (например, зеленым чаем) и ненасыщенными жирными Омега-кислотами, содержащимися в растительных маслах, жирной рыбе, тыквенных семечках и авокадо.

Нежелание готовить и однообразная еда

Потеря интереса к приготовлению пищи и выбор однообразных блюд указывает на деградацию нескольких отделов мозга:

  • «Центра удовольствия» лимбической системы, отвечающего за мотивацию.
  • Префронтальной коры, контролирующей координацию и сознательные действия.
  • Гиппокампа, отвечающего за восприятие и сохранение информации.

Приготовление пищи стимулирует мозг, улучшает память и повышает интеллект. Даже простые действия, вроде нарезки овощей, активируют мозг так же, как решение сложной задачи.

Источник: cluber.com

#интересно
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
