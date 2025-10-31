Baltijas balss logotype
Ла Паскуалита: легенда о манекене, которого считают забальзамированным трупом

Lifenews
Дата публикации: 31.10.2025
Techinsider
Изображение к статье: Ла Паскуалита: легенда о манекене, которого считают забальзамированным трупом

В начале прошлого столетия в витрине мексиканского магазина свадебных платьев появился жуткий манекен. Его слишком реалистичный вид заставил многих жителей города Чиуауа поверить, что в белом платье красуется не кукла, а забальзамированная дочь бывшей владельцы магазина.

Жуткая История Ла Паскуалиты, манекена, которого считают забальзамированным трупом

Больше 100 лет манекен стоит в витрине и пугает своим жутким видом посетителей магазина и туристов, приезжающих «поглазеть» на известную куклу.

maneken_5.jpg

Манекен стал настолько популярен, что даже получил собственное имя «Ла Паскуалита». Ла Паскуалита впервые предстала в витрине магазина La Popular в Чиуауа в 1930 году. Она показалась местным жителем слишком похожей на человека. Особенно настораживали реалистичный вид ее ногтей и варикозных вен. С самого появления куклы на витрине в городе начали ходить слухи, что на самом деле платье рекламирует не кукла, а настоящая мумия. Многие местные жители стали утверждать, что Ла Паскуалита — покойная дочь бывшей владелицы магазина, трагически погибшая в день собственной свадьбы.

История Ла Паскуалиты, «мертвой невесты» из Чиуауа

Согласно местной легенде, Ла Паскуалита когда-то была дочерью владелицы ресторана La Popular Паскуалы Эспарза. Предположительно, девушка трагически погибла после того, как в день своей свадьбы была укушена пауком «черная вдова». В некоторых версиях легенды также утверждается, что Ла Паскуалита была убита скорпионом или покончила с собой из-за того, что ее мать не одобрила ее брак.

maneken_3.jpg

Ла Паскуалита. Соцсети

Вскоре после того, как произошла эта смерть, Эспарза якобы выставила в витрине своего магазина новый манекен. Это случилось 25 марта 1930 года, когда женщина моделировала свадебное платье из весенне-летней коллекции. Однако местные жители, проходившие мимо магазина, не обратили внимания на платье — они заметили то, насколько жутко реалистично выглядела новая кукла в магазине.

Ее чрезвычайно реалистичная внешность породила слух, который живет и по сей день: якобы манекенщица была вовсе не куклой, а прекрасно сохранившимся забальзамированным телом дочери Эспарзы, «мертвой невесты».

Манекен, получивший название Ла Паскуалита, действительно более реалистичен, чем любой манекен, который вы могли видеть в витрине магазина. Кроме того, что ее лицо удивительно выразительно (в сочетании с густыми ресницами и остекленевшим взглядом), ее руки и ногти выполнены с особой детализированностью, а на ногах, даже есть вены.

maneken_4.jpg

Ла Паскуалита. Соцсети

Однако фантазия местных жителей (и, возможно, желание заработать таким образом на туристах) пошла дальше, придумав легенде дополнительные слишком мистические детали. На протяжении многих лет посетители магазина утверждали, что Ла Паскуалита провожает их взглядом, когда они ходят по свадебному салону, а также, что обернувшись, они внезапно обнаруживали ее в другой позе.

Слухи также подогревались сотрудниками магазина (не исключено, что это был рекламный ход). Так, один из них заявил: «Каждый раз, когда я подхожу к Паскуалите, у меня потеют ладони. Ее руки очень реалистичны, у нее даже есть варикозные вены на ногах. Я верю, что она реальный человек».

Есть даже сказка о том, что Ла Паскуалита — манекен, которого оживил фокусник. Согласно этому слуху, заезжий французский фокусник был настолько очарован манекенщицей из салона для новобрачных, что каждый вечер приходил к магазину и оживлял девушку, танцуя с ней и гуляя по городу, а затем утром возвращал ее в витрину магазина.

Правду о том, кем является Ла Паскуалита — куклой или мумией пытались выяснить многие годы. Однако сделать это так никому и не удалось.

Может ли Ла Паскуалита действительно быть забальзамированным трупом?

Выяснить правду о Ла Паскуалите оказалось чрезвычайно сложно. Скептически настроенные местные жители даже сомневаются в истории смерти девушки и в факте существовании владелицы магазина по имени Паскуала Эспарза. Конечно, кажется невероятным, что забальзамированный труп мог бы оставаться совершенно неповрежденным в условиях мексиканской жары в течение почти столетия.

maneken.jpg

Ла Паскуалита. Соцсети

«Если бы забальзамированный труп был выставлен на всеобщее обозрение в витрине небольшого семейного предприятия, день за днем подвергаясь воздействию жаркого солнца пустыни и человеческого общения, это негативно сказалось бы на трупе, и он определенно не оставался бы таким свежим после того, как пролежал на витрине более 90 с лишним лет уже много лет. Как лицензированный специалист из морга, который видел много трупов и работал с ними, я могу гарантировать, что этот манекен никак не может быть трупом».

Томас Провер, специалист по работе с моргами и автор книги «Как все работает».

На самом деле, настоящие забальзамированные трупы, которые выставлены на всеобщее обозрение, как, например, тело Владимира Ленина, требуют тщательного ухода. Так, тело вождя регулярно подверглось обширной реставрации и повторному бальзамированию. Если мексиканский манекен — действительно тело погибшей дочери старой владельцы магазина, то его пришлось бы реставрировать множество раз, чтобы он выглядел таким же безупречно реалистичным, как выглядит сейчас.

И хотя никто, связанный с самим свадебным магазином, не подтвердил, но и не опроверг слухи о Ла Паскуалите, эксперты считают крайне маловероятным тот факт, что Ла Паскуалита когда-то была живой женщиной.

Тем не менее, небольшая достоверная историческая информация о бывших владельцах магазина, доступная в магазине, только подпитывает современную городскую легенду об этом жутком манекене. Однако в 2024 году Ла Паскуалита, простоявшая в витрине магазина почти 100 лет, была убрана. На ее месте установили информационную доску, рассказывающую об истории и легенде «мертвой невесты».

Читайте нас также:
#интересно
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

