Сегодня в канун Дня всех святых в большинстве англоязычных стран, а также в других уголках мира отмечают Хэллоуин, пишет ЛЕТА.

Обычно на Хэллоуин принято наряжаться в маски, и одним из традиционных элементов является тыква. Дети и молодёжь переодеваются в забавные или пугающие костюмы, обходят соседей, немного их пугают и требуют сладости, орехи или другие угощения. Если в угощении отказывают — тех, кого посетили, как следует пугают.

Хэллоуин — один из самых древних праздников, уходящий корнями в тысячелетнюю историю и вобравший в себя традиции многих народов.

В древности территории нынешней Великобритании и северной Франции населяли кельты, которые поклонялись природе и различным богам. Главным считался бог Солнца, определявший не только чередование труда и отдыха, но и времена плодородия и покоя земли. 1 ноября, знаменовавший конец солнечного сезона и начало холодного времени года, считался началом Нового года.

В ночь на 1 ноября друиды разжигали большие костры в священных дубовых рощах, а утром раздавали людям уголёк, чтобы в каждом доме было тепло и чтобы он защищал от злых духов. Праздник длился три дня, и люди надевали маски, сделанные из листьев, веток, соломы, шкур, костей и рогов животных.

В последующие века на Хэллоуин сильное влияние оказало христианство. Чтобы искоренить языческие ритуалы, церковь объявила 1 ноября своим праздником — Днём всех святых. Однако христианству не удалось полностью вытеснить старые обычаи, и в итоге все традиции слились воедино.

Сегодня в США дети ходят от двери к двери и требуют угощения. Эта традиция расцвела в США и впервые была описана в 1930-х годах. Раньше в Хэллоуин в Америке было принято наряжаться в разные костюмы, что нередко сопровождалось вандализмом — порчей частной собственности, нанесением вреда людям и животным. В основе вандализма лежали другие праздники, которые в США привезли ирландские иммигранты. Эти праздники были похожи на 1 апреля, когда разрешено подшучивать и проказничать, объясняя всё проделками эльфов.

Около 1920 года было решено положить конец подобным разрушительным выходкам, и проблему решали при помощи детей — их направляли к домовладельцам и владельцам магазинов, которые раздавали им сладости, тем самым предотвращая сборища хулиганов. Так родилась традиция, дошедшая до наших дней.

Канун Дня всех святых — это событие, в рамках которого люди делятся едой и напитками с незнакомцами.

У латышей существует аналогичный праздник — Мартиньдиена/Мартыни (День Святого Мартина, 10 ноября), символ урожайности и плодородия, завершения активного периода и начала спокойного времени в природе. С этого дня начинаются различные шествия и маскарады.

В славянской традиции Хэллоуин называется Велесова ночь (в честь языческого бога Велеса). Правда, несмотря на ношение масок, этот праздник предпочитали отмечать не шумно, а наоборот тихо, чтобы не привлекать духов загробного мира.