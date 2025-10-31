Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В пятницу отмечают канун Дня всех святых, или Хэллоуин 0 283

Lifenews
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В пятницу отмечают канун Дня всех святых, или Хэллоуин
ФОТО: Unsplash

Сегодня в канун Дня всех святых в большинстве англоязычных стран, а также в других уголках мира отмечают Хэллоуин, пишет ЛЕТА.

Обычно на Хэллоуин принято наряжаться в маски, и одним из традиционных элементов является тыква. Дети и молодёжь переодеваются в забавные или пугающие костюмы, обходят соседей, немного их пугают и требуют сладости, орехи или другие угощения. Если в угощении отказывают — тех, кого посетили, как следует пугают.

Хэллоуин — один из самых древних праздников, уходящий корнями в тысячелетнюю историю и вобравший в себя традиции многих народов.

В древности территории нынешней Великобритании и северной Франции населяли кельты, которые поклонялись природе и различным богам. Главным считался бог Солнца, определявший не только чередование труда и отдыха, но и времена плодородия и покоя земли. 1 ноября, знаменовавший конец солнечного сезона и начало холодного времени года, считался началом Нового года.

В ночь на 1 ноября друиды разжигали большие костры в священных дубовых рощах, а утром раздавали людям уголёк, чтобы в каждом доме было тепло и чтобы он защищал от злых духов. Праздник длился три дня, и люди надевали маски, сделанные из листьев, веток, соломы, шкур, костей и рогов животных.

В последующие века на Хэллоуин сильное влияние оказало христианство. Чтобы искоренить языческие ритуалы, церковь объявила 1 ноября своим праздником — Днём всех святых. Однако христианству не удалось полностью вытеснить старые обычаи, и в итоге все традиции слились воедино.

Сегодня в США дети ходят от двери к двери и требуют угощения. Эта традиция расцвела в США и впервые была описана в 1930-х годах. Раньше в Хэллоуин в Америке было принято наряжаться в разные костюмы, что нередко сопровождалось вандализмом — порчей частной собственности, нанесением вреда людям и животным. В основе вандализма лежали другие праздники, которые в США привезли ирландские иммигранты. Эти праздники были похожи на 1 апреля, когда разрешено подшучивать и проказничать, объясняя всё проделками эльфов.

Около 1920 года было решено положить конец подобным разрушительным выходкам, и проблему решали при помощи детей — их направляли к домовладельцам и владельцам магазинов, которые раздавали им сладости, тем самым предотвращая сборища хулиганов. Так родилась традиция, дошедшая до наших дней.

Канун Дня всех святых — это событие, в рамках которого люди делятся едой и напитками с незнакомцами.

У латышей существует аналогичный праздник — Мартиньдиена/Мартыни (День Святого Мартина, 10 ноября), символ урожайности и плодородия, завершения активного периода и начала спокойного времени в природе. С этого дня начинаются различные шествия и маскарады.

В славянской традиции Хэллоуин называется Велесова ночь (в честь языческого бога Велеса). Правда, несмотря на ношение масок, этот праздник предпочитали отмечать не шумно, а наоборот тихо, чтобы не привлекать духов загробного мира.

Читайте нас также:
#хэллоуин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: Lookstudio / Freepik
Изображение к статье: Лень может быть полезной: 4 научно подтверждённых преимущества
Изображение к статье: Врачи назвали главное условие получения пользы от ходьбы
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2
Изображение к статье: Ну и ну! Названа стоимость ремонта iPhone 17
Техно
Изображение к статье: Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа
В мире
Изображение к статье: Таможня Латвии пугает проблемами, которые возникнут после массовых увольнений сотрудников
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Самым простым кухонным работам научат на уровне Европы. Фото Facebook. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Вдовье» пособие в Латвии: супруг ушел, а его пенсия осталась – как ее получить? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Кажется, этот баварец заехал не туда. Иконка видео
Бизнес
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео