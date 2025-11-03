Baltijas balss logotype
Эффект Зейгарник — как мозг удерживает нас в напряжении

Lifenews
Дата публикации: 03.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эффект Зейгарник — как мозг удерживает нас в напряжении

Что общего у восточных сказок и распродаж в супермаркетах? Их объединяет одно — эффект Зейгарник. Этот феномен, открытый в начале XX века психологом Блюмой Зейгарник, показывает, что наш мозг лучше запоминает незаконченное. Когда дело остаётся незавершённым, психика не отпускает ситуацию и подталкивает нас довести её до конца.

Блюма и её наставник предположили, что человек лучше запоминает именно незаконченные дела, ведь мозг не успокаивается, пока не поставит внутреннюю «галочку».

Именно на этом принципе строится множество привычных нам вещей — от сериалов с клиффхэнгерами до маркетинговых акций с наклейками. Мы продолжаем смотреть, покупать и возвращаться, потому что мозг требует завершить начатое.

Позже учёные подтвердили: эффект Зейгарник активно используют маркетологи, коучи и разработчики приложений. Квесты, уровни, напоминания — всё это работает по одному принципу: удерживать внимание, пока дело не завершено.

Эффект Зейгарник в жизни и отношениях

Этот феномен можно использовать и в личных отношениях. Мозг «привязывает» нас к людям, с которыми у нас есть общие планы и цели. Поэтому, если хотите сохранить интерес, стройте совместные намерения: «Сходим на концерт», «Поедем в горы», «Начнем ходить на рисование».

Главное — не оставляйте эти планы нереализованными. Тогда ваш мозг будет постоянно искать пути их завершить — вместе с тем, с кем они связаны.

Источник: stebel.ru

#интересно #психология
