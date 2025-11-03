Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему умные люди чаще всего молчат 0 450

Lifenews
Дата публикации: 03.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему умные люди чаще всего молчат

Тихие люди нередко вызывают раздражение у окружающих — особенно тех, кто привык к постоянным разговорам и шуму. Но за молчаливостью зачастую скрывается вовсе не замкнутость, а высокий интеллект и развитое мышление.

Тихие люди нередко вызывают раздражение у окружающих — особенно тех, кто привык к постоянным разговорам и шуму. Но за молчаливостью зачастую скрывается вовсе не замкнутость, а высокий интеллект и развитое мышление.

Умные люди обычно наблюдательны и внимательны к деталям: они анализируют, как кто-то говорит, реагирует, двигается. Им нет нужды заполнять паузы болтовнёй — они предпочитают слушать, чтобы понять.

С детства многие из них замечают, что говорят со сверстниками «на разных языках». Часто это вызывает недопонимание и даже агрессию: интеллектуалов могут считать заносчивыми, хотя они просто не стремятся демонстрировать своё превосходство.

Кроме того, для человека, мыслящего глубоко и широко, разговоры о мелочах могут казаться бессмысленными. Ведь тем, кто размышляет о законах Вселенной, трудно обсуждать бытовые проблемы вроде опоздания на автобус.

Вот почему умные люди нередко выбирают молчание: не из высокомерия, а из нежелания тратить энергию на разговоры, которые не несут смысла.

Источник: stebel.ru

Читайте нас также:
#интересно
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Никита и Татьяна идут по жизни вместе все года. Иконка видео
Изображение к статье: Мортиша Адамс из «Венздей»: как изменилась внешность Кэтрин Зета-Джонс после пластики
Изображение к статье: Робби Уильямсу уютно в изобретенном им кресле интроверта Иконка видео
Изображение к статье: Агасси и Граф — легенды и пара на века: теннисист отметил 24 года брака архивным кадром

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Ужасный шум!» В стране ЕС заявили о «слишком маленьком небе» для истребителей из США
В мире
Изображение к статье: Синоптики предрекли холодные дни для Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Как избавиться от темных кругов под глазами: 9 советов, которые реально работают
Люблю!
Изображение к статье: Нацблок поможет Ринкевичу надавить на депутатов Сейма
Политика
2
Изображение к статье: Вместо одного пленарного заседания - шесть! Депутаты могут побить рекорд Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Кашель может быть симптомом рака
Lifenews
Изображение к статье: «Ужасный шум!» В стране ЕС заявили о «слишком маленьком небе» для истребителей из США
В мире
Изображение к статье: Синоптики предрекли холодные дни для Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Как избавиться от темных кругов под глазами: 9 советов, которые реально работают
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео