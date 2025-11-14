Baltijas balss logotype
Еврейское счастье: что сохраняет ортодоксальный брак 0 306

Lifenews
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Церемонии отработаны даже не за века, а за тысячелетия.

Церемонии отработаны даже не за века, а за тысячелетия.

Воздержание возвращает пару к периоду, когда они были друг для друга женихом и невестой.

Простые истины о взаимоотношениях в браке от ортодоксальных евреев способны заменить дорогостоящего психоаналитика.

Считается, что религиозные евреи являются самыми успешными семьянинами. Для сохранения счастливого брака они следуют правилам, которые, казалось бы, не отличаются какими-либо новшествами. Все они есть в религиозных текстах Торы.

Публицистка Зинаида Анастасия Анна Забельшанская объясняет, почему евреи так успешны в любви. Оказалось, что, следуя постулатам еврейского мировоззрения, можно приблизиться к идеалу в отношениях.

Да и вообще, хочется заметить, что евреи ушли уже далеко вперед по лестнице познания взаимоотношений между мужчиной и женщиной, в отличие от европейцев.

В то время как западное общество пытается разобраться в гендерной принадлежности и посещает психоаналитиков, дабы наладить семейную жизнь, — иудеи пребывают в полнейшей гармонии и покое.

Муж обязан кормить и одевать свою жену

В то время, пока Европа пытается выяснить, кто за кого должен платить на свидании, у евреев все четко схвачено. Перед свадьбой обязательно подписывается брачный договор — ктуба.

В этом документе как раз зафиксированы обязанности мужа по отношению к жене: он должен кормить, одевать и всецело обеспечивать прочие потребности своей женщины.

Если счастливый домашний очаг даст трещину и пара все-таки разведется, то муж обязан передать экс-супруге сумму денег, которая будет соответствовать ее потребностям. Женщина даже в этом случае не должна в чем-либо себя ограничивать.

Секс — это обязанность мужа и право жены

Также в ктубе есть еще один немаловажный пункт. «За удовольствие своей жены муж буквально отвечает перед Богом. Ведь удовлетворять свою жену — это один из способов служить Всевышнему», — говорит Забельшанская.

Тора рассматривает секс как обязанность именно мужа перед женой, а не наоборот. Дело в том, что мужчина обязан регулярно удовлетворять свою жену в постели и следить за тем, чтобы она получала наслаждение.

Супруг должен самостоятельно улавливать сигналы, которые говорят о том, что женщина нуждается в тактильности, и предлагать ей близость.

Согласно правилам еврейского мировоззрения, женщина не должна просить внимания мужчины — его должно хватать сполна. И ведь правда, эта еврейская мудрость уже давно обогнала всех нас. Пока постсоветское общество до сих пор называет секс «мужской потребностью» — евреи давно проявляют уважение к женской физиологии.

12 дней в месяц муж и жена не касаются друг друга

Думаете, наверное: что за прошлый век? А вот ничего подобного! Что может быть страшнее в супружеской жизни, чем пресыщение друг другом?

В иудейских религиозных текстах есть хитроумный совет, который поможет избежать этой проблемы. В период менструации и неделю после нее мужу и жене запрещено обниматься, целоваться и спать в одной постели.

Если разобраться, то, по сути, это воздержание возвращает пару к периоду, когда они были друг для друга женихом и невестой. А первая ночь по прошествии этих 12 дней каждый раз символически становится для них первой брачной ночью.

На наш взгляд, это гениальное и очень романтичное решение. Если бы все следовали этому совету, то количество разводов явно бы сократилось.

Относись к своей жене так, как Бог относится к еврейскому народу

Толкователи Торы сравнивают брак между мужчиной и женщиной с заветом между Всевышним и евреями. Согласно преданиям, Бог после заключения священного договора со своим народом повел себя как муж с женой: одел, накормил и позаботился.

Даже когда народ совершал ошибки, на смену гневу к Господу приходило принятие, смирение и прощение. Таким образом и рекомендуется мужьям относиться к своим женам. Как мы видим, правила действительно очень простые и вполне легко реализуемые. Не зря говорят: «Все гениальное просто, и всё простое гениально».

Читайте нас также:
#семья
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
