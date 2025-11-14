Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лев Лещенко почувствовал себя Настей Волочковой 0 364

Lifenews
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лев Лещенко почувствовал себя Настей Волочковой
ФОТО: Youtube

Певец Лев Лещенко заявил, что иногда чувствует себя Анастасией Волочковой.

Певец Лев Лещенко сравнил себя с российской балериной Анастасией Волочковой. Исполнитель заявил, что иногда поклонники дарят ему настолько большие букеты цветов, что он чувствует себя бывшей примой Большого театра. Певец добавил, что зрители преподносят ему разные подарки, но наиболее ценными он считает автобиографические книги.

«Я, честно говоря, люблю очень цветы, но их порой бывает так много, что я чувствую себя Анастасией Волочковой, а не Львом Лещенко», — признался артист.

Ранее Лещенко опроверг сообщения о проблемах со здоровьем и пении под фонограмму. Он подчеркнул, что прибегает к использованию фонограммы только на телевизионных концертах.

Читайте нас также:
#телевидение #культура #музыка #балет #подарки #певец #знаменитости #выступление #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео