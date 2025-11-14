Baltijas balss logotype
Принц Гарри и Меган Маркл встретились с астрологом из России на фоне скандала 0 293

Lifenews
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: @angelapearlastrology

Фото: @angelapearlastrology

Принц Гарри и Меган Маркл встретились с астрологом Анжелой Перл на фоне скандала с семьей Кардашьян. Фотографиями последняя поделилась в личном Instagram-аккаунте.

Популярная в Youtube блогер-астролог опубликовала черно-белый снимок со звездной парой и письмо от герцогов Сассекских. В нем пара поблагодарила астролога за беседу и выразила желание поддерживать связь. «Все еще в восторге от этого особенного вечера», — отметила Перл в описании к посту.

Супруги пообщались с астрологом на фоне критики после посещения вечеринки в честь 70-летия Крис Дженнер. Известно, что семья Кардашьян удалила совместные фотографии со звездами, не комментируя причину такого решения. По одной из версий, снимки пропали из соцсетей по просьбе самой пары, которую раскритиковали британцы за появление на праздновании во время Дня памяти павших.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл присоединились к коалиции ученых и общественных деятелей, требующих ограничить развитие искусственного интеллекта. Это, по их мнению, должно спасти человечество.

#астрология #искусственный интеллект #instagram #социальные сети #Меган Маркл #принц Гарри #знаменитости #критика
