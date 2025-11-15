Baltijas balss logotype
Врач рассказал как правильно чистить зубы 0 192

Lifenews
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врач рассказал как правильно чистить зубы
ФОТО: Freepik

Врач: качественная чистка зубов начинается с грамотного владения щеткой.

Врач-гигиенист Инна Гришина напомнила, что чистить зубы нужно не менее двух раз в день — утром и вечером. При этом, по ее словам, качественная чистка зубов начинается с грамотного владения щеткой. Для достижения нужного результата ее необходимо держать под углом 45 градусов к линии десны: именно под таким наклоном легче всего удалить мягкие отложения из-под края десны.

«В чистке зубов важны не интенсивность и сила, а корректные движения щеткой. Если речь идет о внутренней и внешней поверхности зубов, двигайтесь аккуратно и по кругу, словно пытаетесь "вымести" скопившиеся остатки. Особенно деликатными нужно быть обладателям слабых десен, склонных к кровотечению», — добавила врач.

Жевательную поверхность — участок зуба, расположенный напротив противоположного ряда — надо очищать, двигаясь щеткой вперед и назад, уточнила доктор. Она также подчеркнула, что важно не забывать про очищение языка, поскольку на его поверхности всегда образуется налет, который становится источником неприятного запаха изо рта.

Помимо зубной щетки, Гришина порекомендовала использовать специальную нить. «Оберните вокруг указательных пальцев около 50 сантиметров нити и осторожно протяните ее между зубами, продвигаясь вверх-вниз. Обеспечить максимальную чистоту полости рта также помогут межзубные щеточки и ирригатор», — отметила она.

#зубы #гигиена #стоматология #десны #здоровье
