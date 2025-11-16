Baltijas balss logotype
Коллекция по Зодиаку: китаянка собирается родить детей под всеми 12 знаками 0 81

Lifenews
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Коллекция по Зодиаку: китаянка собирается родить детей под всеми 12 знаками

33-летняя жительница провинции Чжэцзян Тянь Дунся, родившая уже девять детей, планирует продолжать расширять семью и мечтает обзавестись потомством под всеми 12 знаками Зодиака. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам женщины, она давно решила создать большую семью, поскольку "не хочет растратить хорошие гены" своего супруга Чжао Ваньлуна. Пара познакомилась в 2008 году, а спустя два года, в год Тигра, поженилась и стала родителями первенца - дочери. За последующие годы в семье появилось еще восемь детей, среди которых есть и близнецы, родившиеся в год Дракона.

Advertisement

Не обошлось и без повторов: младший сын, появившийся на свет в ноябре 2022 года, снова Тигр. Однако супруги уверены, что большое количество детей - это благословение.

Сейчас в семье пятеро сыновей и четыре дочери. Для "полной зодиакальной коллекции" не хватает детей, рожденных в годы Быка, Кролика, Змеи, Коня и Козы.

Финансовые возможности позволяют супругам реализовывать свой план без ограничений: Чжао Ваньлун является основателем и генеральным директором компании по производству источников питания, а Тянь Дунся занимает должность генерального менеджера. Их бизнес, работающий с 2009 года, по данным СМИ, приносит до 55 млн долларов прибыли в год. Семья живет на просторной вилле площадью 2 тысячи квадратных метров, а ухаживать за детьми помогают шесть нянь и диетологи.

Тянь признается, что мечтает о том, чтобы и ее дети выбрали похожий жизненный путь. Супруги уже планируют ремонт виллы, чтобы в будущем было место для всех внуков, на которых они надеются.

#финансы #бизнес #родители #семья #мечты #Китай #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
