Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Любовь под контролем: стоит ли заводить роман на работе 0 116

Lifenews
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Любовь под контролем: стоит ли заводить роман на работе

Служебные романы — не редкость. Мы проводим на работе треть жизни, и симпатия к коллеге кажется естественной. Но насколько безопасно смешивать личное и профессиональное?

Исследования показывают: более 60% людей хотя бы раз встречались с коллегой, и почти половина таких историй закончилась браком. Однако риск испортить карьеру или атмосферу в коллективе по-прежнему велик.

Плюсы служебных романов

  • Общие интересы и цели. Работа объединяет, помогает лучше понять друг друга.
  • Комфорт и доверие. Вы уже знаете привычки и характер партнёра.
  • Экономия времени. Когда сложно найти кого-то вне офиса, отношения на работе кажутся естественным решением.

Минусы

  • Сплетни и пересуды. Коллеги редко остаются равнодушными к чужому роману.
  • Сложности после разрыва. Если всё закончится, ежедневные встречи могут стать мучением.
  • Риски для карьеры. Нарушение корпоративных правил может привести к дисциплинарным мерам или урону репутации.

Как избежать ошибок

  • Не торопись. Убедись, что чувства взаимны и серьёзны.
  • Разделяй личное и рабочее. Без флирта в офисе и обсуждения отношений с коллегами.
  • Соблюдай границы. Помни о профессионализме и уважении к окружающим.
  • Изучи политику компании. В некоторых организациях служебные романы официально запрещены.

Любовь в офисе может быть как шансом, так и испытанием. Главное — не забывать: карьера и чувства требуют равного внимания и зрелости.

Источник: news.hochu

Читайте нас также:
#работа #отношения #роман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео