Стало известно о побеге Диброва из России 2 2671

Lifenews
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно о побеге Диброва из России
ФОТО: Youtube

Дибров уехал из РФ на Бали после скандального видео, там он отпраздновал 66 лет.

Шоумен Дмитрий Дибров сбежал из России после скандального видео, на котором похожий на него мужчина выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой и половым органом, пишут СМИ.

65-летний ведущий уехал на Бали, пользующийся популярностью у свингеров. Там он провел свой 66-й день рождения, отменив празднование в Москве. Источник из его окружения говорит, что Дибров скрывается от всех, желая поскорее замять скандал со слитым в сеть непристойным видео. Шоумен опасается, что запись может обернуться негативными последствиями для его работы на телевидении, проведении корпоративов и рекламных контрактах.

Между тем резонанс от видео положительно отразился на его гонораре — цена на участие шоумена в мероприятиях увеличилась с 2,5 миллиона до 5 миллионов рублей.

Видео с мужчиной, похожим на Диброва, показал российский телеканал в документальном проекте «Тайная жизнь богатых и знаменитых». Герой ролика и его спутница вышли из машины около дома, в котором проходила закрытая секс-вечеринка. При этом у мужчины была расстегнута ширинка и обнажен половой орган. Дибров, которого многие узнали в герое ролика, никак не прокомментировал произошедшее.

#телевидение #реклама #Бали #видео
Оставить комментарий

(2)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го ноября

    это то чмо с болтающимся от сос ан ным чле ном??

    5
    0
  • NB
    Nose Bose
    16-го ноября

    вот так - потряс хреном и пришлось бежать от стыда :)

    16
    0

