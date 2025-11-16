Baltijas balss logotype
Зачем разведенка Алсу скрывает лицо 9-летнего сына Рафаэля 0 515

Lifenews
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зачем разведенка Алсу скрывает лицо 9-летнего сына Рафаэля

"Стараюсь не выставлять свою личную жизнь".

У Алсу и ее теперь уже бывшего мужа Яна Абрамова трое детей. Младшему из них, Рафаэлю, сейчас уже девять лет. По мере взросления звездного мальчика артистка начала все чаще публиковать контент с его участием в Сети.

Сегодня певица всех удивила, показав большое видео с Рафаэлем. Ролик был записан во время репетиции к концерту исполнительницы, который состоится 22 ноября. И по всей видимости работа у Алсу продвигается весело. В какой-то момент она устроила целое представление на камеру вместе с девятилетним сыном. Примечательно, что ребенок в какой-то момент даже подпевал ей.

«Самый большой поклонник Елены Власовой и песни «Табу» уже вовсю готовится к маминому концерту. Не пропускает репетиции», — заявила Алсу в личном блоге в Instagram.

alassss.png

В Сети ожидаемо бурно отреагировали на подобный сюрприз от артистки. «Интересно, почему она его скрывает?»; «Зайка»; «До слез»; «Голос у мальчика очень неплохой, хорошо поет», — делятся интернет-пользователи своим мнением.

При этом, в ходе обсуждения сына Алсу, люди снова начали строить самые разные догадки по поводу причины, из-за которой артистка может так оберегать Рафаэля от внимания публики. Некоторые уверены, что она просто вынуждена прятать мальчика по какому-то очень серьезному поводу — например, из-за проблем со здоровьем у ребенка. Между тем сама артистка еще в 2024 году все объяснила в одном из интервью:

«Я и девочек долго не показывала. Стараюсь не выставлять свою личную жизнь, не делать из этого инфоповод. Редко публикую фото мужа, детей. Хотя прекрасно понимаю, что личная жизнь всегда интереснее для обсуждения, чем творчество. Но в этом вопросе стараюсь прислушиваться к себе, а не к мнению окружающих. Не исключаю, что в какой-то момент покажу сыночка. Тем более что он уже сам просит взять его на концерт. То же самое было и с девочками: я перестала их скрывать, когда они сами об этом попросили, это был их выбор».

