За долгую жизнь народный артист так и не признался, что он отец политолога Федора Лукьянова.

На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник Александру Ширвиндту. Церемония собрала множество знаменитостей, среди которых были Леонид Ярмольник, Максим Аверин и Геннадий Хазанов. Трогательным моментом стало появление 90-летней вдовы народного артиста. Наталью Николаевну под руку привел один из самых уважаемых политологов России Федор Лукьянов. Весной «Экспресс газета» первой написала о том, что Федор Александрович - внебрачный сын Александра Анатольевича, и нынешнему событию эта молчаливая сцена придала особую глубину.

В первую годовщину смерти Александра Ширвиндта, у его могилы на Новодевичьем тоже собирались близкие: вдова, сын Михаил и политолог Лукьянов.

Вскоре родственник и коллега покойного артиста Юрий Назаров в интервью прямо назвал Федора «сыном Саши». Позже актриса Наталья Селезнева в эфире ТВ подтвердила информацию, но добавила: жена Ширвиндта не приняла его внебрачного наследника.

Не знаю, как бы я себя повела в такой ситуации, но она очень жестоко поступила по отношению к Феде. Он не бывал у них в доме. Это было неправильно. Мать одна его воспитывала… И Шура чего-то смалодушничал, хотя вроде с ним виделся, - заявила Селезнева в интервью Андрею Малахову.

Марина Лукьянова, мать Федора, играла в «Ленкоме» в 1961 - 1965 годах - в то же время, что и Ширвиндт. Очевидцы вспоминают: с гастролей Александр Анатольевич привозил подарки обоим отпрыскам - законному Мише и внебрачному, младшему Феде. По слухам, блестящее образование Федору помог получить друг его отца Олег Табаков.

Когда тайное стало явным, Лукьянов предпочел хранить молчание. Лишь мудро заметил:

Слухи существуют, чтобы их распространять.

А теперь появление на открытии памятника тому, кто дал ему жизнь, словно поставило точку в этой истории. И отчасти опровергло слова Селезневой о непринятии Федора женой Ширвиндта.

На церемонии Лукьянов стоял чуть в стороне, не говорил речей и не выделялся. Рядом с ним была женщина, которую можно было принять за его супругу. Но Федор Александрович, как всегда, не стал никому ничего объяснять про свою личную жизнь.