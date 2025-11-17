Актер Марк Богатырев опроверг слухи о расставании с Татьяной Арнтгольц, появившиеся в СМИ. В комментарии журналистам он подчеркнул, что сообщения о подаче заявления на развод не соответствуют действительности.

По словам артиста, появившиеся публикации стали результатом ошибки. Богатырев заверил, что их семья по-прежнему вместе, а разговоры о расторжении брака не имеют под собой оснований.

Напомним, Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц поженились в 2020 году. Через год у супругов родился сын Данила — первый ребенок актера и второй для Арнтгольц, у которой также есть дочь Мария от брака с Иваном Жидковым.

Ранее похожие слухи уже появлялись в медиа, однако тогда супруги также быстро их опровергли. Несмотря на плотный рабочий график и постоянные съемки, актер подчеркивал, что семья для него остается главным приоритетом.

Источник: Kleo.ru