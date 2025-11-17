Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хватит! Ургант запретил зрителям снимать на своем концерте в Европе 0 711

Lifenews
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хватит! Ургант запретил зрителям снимать на своем концерте в Европе
ФОТО: Global Look Press

Журналистка Барабаш заявила, что Ургант запретил снимать на концерте в Вене.

Телеведущий Иван Ургант запретил зрителям снимать его выступление в Вене в пятницу, 14 ноября. Об этом в Facebook рассказала журналистка и писательница Наталья Барабаш, посетившая концерт в европейском городе.

Она отметила, что Ургант выступал в концертом зале Штадхалле. «Голос Ивана попросил зрителей не записывать выступление, так как "ведущий отвык от камер и может испугаться"», — отметила журналистка.

По ее словам, вместе с Ургантом работали его соведущие по программе «Вечерний Ургант» — Александр Гудков и Алла Михеева. Барабаш заявила, что Ургант искрометно и остроумно шутил, однако впечатление портила «скрытая горчинка». «Ургант сам иронично шутил весь вечер над своей отставкой с телевидения (...) Было видно, что рана не зажила. И именно поэтому концерт оставлял такое двоякое чувство», — порассуждала журналистка.

Читайте нас также:
#шоу-бизнес #Иван Ургант #эмоции #отставка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео