Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие препараты считает одними из самых опасных.

«Одни из самых опасных таблеток — кроверазжижающие. (...) Они как скальпель: ими можно сделать операцию и спасти жизнь, а можно и отнять жизнь, перерезав горло», — предупредил Мясников. Доктор подчеркнул, что эти препараты следует принимать только по назначению врача и под его строгим контролем. Он напомнил, что в противном случае таблетки вызывают сильные кровотечения.

Мясников добавил, что причины, по которым прописывают кроворазжижающие, должны быть очень вескими. Например, их назначают при мерцательной аритмии, тромбозе глубоких вен, онкологических заболеваниях, инсультах и других серьезных недугах.

Врач отметил, что некоторые люди начинают самостоятельно принимать эти лекарства, потому что врач или медсестра сказали им, что у них густая кровь. «Я бы настоятельно советовал запретить среднему медперсоналу произносить слова про "густую кровь" при заборе анализов. Тысячи смертей на их совести. Знаю, что говорю», — подытожил доктор.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева предупредила о смертельной опасности одного из кроворазжижающих средств — аспирина. Она рассказала, что препарат может вызвать желудочное кровотечение.