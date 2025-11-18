Baltijas balss logotype
Доктор Мясников назвал одни из самых опасных таблеток 0 1505

Lifenews
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал одни из самых опасных таблеток

Врач Мясников назвал кроверазжижающие препараты одними из самых опасных.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие препараты считает одними из самых опасных.

«Одни из самых опасных таблеток — кроверазжижающие. (...) Они как скальпель: ими можно сделать операцию и спасти жизнь, а можно и отнять жизнь, перерезав горло», — предупредил Мясников. Доктор подчеркнул, что эти препараты следует принимать только по назначению врача и под его строгим контролем. Он напомнил, что в противном случае таблетки вызывают сильные кровотечения.

Мясников добавил, что причины, по которым прописывают кроворазжижающие, должны быть очень вескими. Например, их назначают при мерцательной аритмии, тромбозе глубоких вен, онкологических заболеваниях, инсультах и других серьезных недугах.

Врач отметил, что некоторые люди начинают самостоятельно принимать эти лекарства, потому что врач или медсестра сказали им, что у них густая кровь. «Я бы настоятельно советовал запретить среднему медперсоналу произносить слова про "густую кровь" при заборе анализов. Тысячи смертей на их совести. Знаю, что говорю», — подытожил доктор.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева предупредила о смертельной опасности одного из кроворазжижающих средств — аспирина. Она рассказала, что препарат может вызвать желудочное кровотечение.

#медицина #безопасность #врач #кровь #здоровье #лекарства
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
