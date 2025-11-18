На днях исполнилось 78 лет этому талантливому актеру театра и кино. В последние годы Владимир Ильин избегает публичности и практически не дает интервью.

Звезда культовых кинохитов «Утомленные солнцем», «Авария – дочь мента» и «Ландыш серебристый» не ушел из профессии, как об этом часто трубят в прессе. И все же, после того как у артиста диагностировали рак простаты, он старается больше времени проводить на природе. Загородный дом Владимира Ильина и его супруги Зои Пыльновой находится неподалеку от Ново-Иерусалимского монастыря – места, которое актер считает спасительным.

Некоторое время назад ходили слухи, что Ильин даже решил отказаться от мирской жизни и принял постриг. И хотя Владимир Адольфович в последнее время действительно предпочитает жизнь в затворничестве, информация о его уходе в монастырь так и не подтвердилась.

«В основном работаю в монастыре. Именно монашество здесь абсолютно ни при чем. В кино любимый многими артист теперь появляется лишь время от времени, потому что годы идут и здоровье уже не то. Да и просто хочется никуда не спешить — спокойно почитать, смастерить что-то из дерева, побыть рядом с любимой женой», - ранее прокомментировал неожиданные новости артист.

Поклонники и по сей день не могут смириться с тем, что счастливый брак их кумира оказался бездетным. Поговаривают, что в молодости Ильин и Пыльнова не раз пыталась стать родителями, но после нескольких выкидышей все-таки смирились со своей судьбой. К слову, будущие супруги познакомились еще в 70-е за кулисами Театра на Таганке. Но когда актер сильно пристрастился к алкоголю, его прекрасная муза не выдержала таких испытаний.

Вскоре после расставания с Ильиным в жизни молодой женщины случилась новая любовь. Вот только беременность от Леонида Ярмольника закончилась смертью еще нерожденноого малыша. Как потом отмечала актриса Елена Корнилова, отчасти это могло произойти из-за сильного переохлаждения – в то время Пыльнова предпочитала одежду не по погоде. Потеряв ребенка, артистка в итоге решила вернуться к Владимиру Ильину.

«Вскоре у Пыльновой начался роман с коллегой по Театру на Таганке Леонидом Ярмольником. Помню, как она тщательно собиралась на каждое свидание. Вымоет волосы, уложит их феном, наденет блузку, шелковые чулочки и обязательно крошечную юбочку. Даже в 25-градусный мороз бегала без головного убора и в коротеньком полушубке. Я предупреждала, что она застудит почки, но Зоя отмахивалась. Что поделать — молодость… Нужно было кесарево делать, но врачи не уследили. Уверена, что Зоя стала бы потрясающей мамой. Но вскоре после несчастья отношения с Ярмольником сошли на нет. Через некоторое время она вернулась к Ильину. Он уже бросил пить», - заключила Корнилова.