Астронумеролог Кристап Банькис, комментируя с астрологической точки зрения день рождения Латвии, обозначил прогнозы на следующий год и возможные последствия на 30 лет вперёд, пишет nra.lv.

В публикации на сайте "Astrologi.lv" упоминаются такие фразы, как "самотёк", особенно в контексте народа, "наглость власти", "утрата государственных ресурсов", "кризис медицины" и "новый путь света".

Характеризуя гороскоп Латвии, Банькис подчёркивает, что 2026 год станет для страны судьбоносным.

"В гороскопе Латвии есть и БОЛЬШОЙ КВАДРАТ (меганапряжение), и две большие ПАРУСНЫЕ ФИГУРЫ (мегаблагоприятность), и шестиугольная звезда, и повторяющиеся квинконсы 'граблей' — всего предостаточно и даже в избытке, что говорит о том, что 2026 год для Латвии — СУДЬБОНОСНЫЙ и крайне важный. Он несёт как сценарии роста, так и кардинального падения. ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАС — от выборов и действий!"

nra.lv