2026 год станет судьбоносным для Латвии - астролог 4 1524

Lifenews
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 2026 год станет судьбоносным для Латвии - астролог
ФОТО: LETA

Астронумеролог Кристап Банькис, комментируя с астрологической точки зрения день рождения Латвии, обозначил прогнозы на следующий год и возможные последствия на 30 лет вперёд, пишет nra.lv.

В публикации на сайте "Astrologi.lv" упоминаются такие фразы, как "самотёк", особенно в контексте народа, "наглость власти", "утрата государственных ресурсов", "кризис медицины" и "новый путь света".

Характеризуя гороскоп Латвии, Банькис подчёркивает, что 2026 год станет для страны судьбоносным.

"В гороскопе Латвии есть и БОЛЬШОЙ КВАДРАТ (меганапряжение), и две большие ПАРУСНЫЕ ФИГУРЫ (мегаблагоприятность), и шестиугольная звезда, и повторяющиеся квинконсы 'граблей' — всего предостаточно и даже в избытке, что говорит о том, что 2026 год для Латвии — СУДЬБОНОСНЫЙ и крайне важный. Он несёт как сценарии роста, так и кардинального падения. ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАС — от выборов и действий!"

nra.lv

Читайте нас также:
#астрология #выборы #медицина #гороскоп #Латвия #предсказания #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    19-го ноября

    Как же без шестиконечной то Звёзды? Без не никак нельзя,оказывается?!🔯..😀

    4
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го ноября

    Какой только херни ВВ не "выдает на гора".

    6
    0
  • А
    Андрей
    19-го ноября

    "повторяющиеся квинконсы 'граблей'" - хорошо сказано! А как же "ретроградный Меркурий в оппозиции к Марсу"?

    15
    1
  • полосатый конь
    полосатый конь
    19-го ноября

    "Депутат приходит к гадалке: — Мне снилось, что я картошка. Что бы это значило? — Ну, либо весной посадят, либо осенью уберут."

    42
    2
Читать все комментарии

