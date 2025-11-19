Baltijas balss logotype
44-летняя богиня тенниса Курникова вот-вот родит во Флориде 0 545

Lifenews
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В большой семье опять ждут прибавления.

В большой семье опять ждут прибавления.

Анна сосредоточилась на воспитании детей и домашнем быте.

Экс-теннисистка не комментировала свою четвертую беременность, зато регулярно попадает в объективы папарацци. Несмотря на то, что живот кажется не очень большим, близкие семьи говорят, что она должна родить до Нового года.

После завершения спортивной карьеры Анна Курникова почти исчезла из публичного пространства. Она выбрала спокойную размеренную жизнь, подальше от внимания журналистов и взглядов фанатов. На светских мероприятиях спортсменку почти не встретишь, зато из соцсетей она старается не пропадать и нередко делится теплыми семейными снимками с подписчиками.

Интерес к экс-теннисистке и ее семье не угасает ни на миг, и это неудивительно, ведь она замужем за певцом Энрике Иглесиасом. Семья живет в двухэтажной вилле в престижном районе Бэй-Пойнт на берегу залива Бискейн в Майами и воспитывает троих детей: 7-летних двойняшек Николаса и Люси и 5-летнюю дочь Мэри. При этом глава семейства продолжает активно гастролировать, а Анна сосредоточилась на воспитании детей и домашнем быте.

Однако скоро в их жизни случатся перемены. В ближайшие месяцы семья снова станет больше, ведь Курникова ждет четвертого ребенка. Официальных заявлений супруги пока не делали, но последние фото папарацци подтверждают беременность: Анна выглядит так, будто находится на позднем сроке. Это же подтверждают источники, знакомые с окружением пары: по их словам, рождение малыша ожидается до конца 2025 года.

#теннис #фото #семья #беременность #соцсети #жизнь #знаменитости #дети
Оставить комментарий

Видео