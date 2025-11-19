Актриса и телеведущая долго носила боль в своем сердце. Но сегодня Юлия Высоцкая все-таки решила прервать молчание, которое хранила 12 лет.

В 2013 году Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский попали в аварию. Помимо режиссера и актрисы, в салоне автомобиля находились их двое общих детей - Мария и Петр. В результате трагедии юная наследница получила серьезные травмы, которые привели к коме. С тех пор прошло много лет, однако супруги продолжали молчать о своем горе.

Время от времени Кончаловский упоминал о трагедии в интервью, но при этом неизменно воздерживался от каких-либо деталей. Кто бы мог подумать, что первой об этой беде заговорит именно его жена. Сегодня Юлия Высоцкая сообщила, что стала мамой в третий раз. Видимо, появление в семье младшей дочери сильно повлияло на артистку, которая наконец-то раскрыла правду о состоянии 25-летней Маши.

«Мы попали в аварию. Маруся была не пристёгнута на заднем сиденье и пострадала сильно, тяжело. Мы боремся. У нас идёт жизнь, и мы будем бороться до самого конца. У меня прекрасная помощь. Есть медперсонал, который помогает очень серьёзно в поддержании, в реабилитации, во всех делах… Конечно, бывают моменты, когда нет ни мира вокруг, ни света, ни радости, да вообще ничего нет. Ничего и никого. Есть только эта боль, которая тебя разрывает на миллиарды кусков, и ты превращаешься в ревущее животное. Не в смысле плачущее, а орущее», - призналась актриса в интервью Лауре Джугелии.

Юлия не стала делиться прогнозами врачей, лишь отметив главное – чтобы не происходило в ее жизни, за своего ребенка она будет бороться до конца. Дабы не впасть в уныние и не опустить руки, Высоцкая старается занять себя работой, ведь зацикливаться на своем отчаянии – это определенно не выход из ситуации. Старается не думать супруга режиссера и о причинах случившегося. «Я отказываюсь задавать такой вопрос», - отметила Высоцкая. При этом она решила наконец-то поделиться переживаниями, вспомнив о травмирующем эпизоде, разделившем ее жизнь на до и после.

«Когда такая внутренняя боль, я не считаю, что нужно всё в публичном поле проживать, переживать, обсуждать и так далее. И всем делиться. Я считаю, что есть какие-то вещи, которые не стоит выносить в публичное поле. Но какое-то время назад я подумала, что мы не одна семья на свете, которая переживает такие тяжёлые события», — посетовала артистка.