Сама телеведущая много лет употребляла вредные вещества, но нашла в себе силы бросить.

В прошлом году Глюкоза (Наталья Ионова) угодила в громкий скандал: певицу обвинили в неподобающем поведении во время концерта в Красноярске. Артистка тогда сослалась на депрессию после смерти бабушки и списала свои странные поступки на прием антидепрессантов. По слухам, она провела месяц в реабилитационной клинике. Однако, как подозревают поклонники, на самом деле всему виной – запрещенные препараты, которые употребляла звезда.

Эту версию подтвердила Дана Борисова. Телеведущая не скрывает, что долгое время употребляла наркотики, а потом лечилась от зависимости. Сейчас она освободилась от пагубных привычек и при каждом удобном случае пропагандирует трезвый образ жизни.

В шоу «В гостях у Ханги» Дана рассказала, что к ней обращалась дочь Глюкозы Лидия. Девушка просила совета, как помочь маме.

«Дочка Глюкозы спрашивает мою дочь Полину: «Спроси у своей мамы, как она относится к тому, что мою маму видели несколько раз употребляющей, и потом вся вот эта история... Может твоя мама что-то для нее сделать или нет?». Я говорю: «Доченька, у меня теперь принцип: все взрослые люди делают, что хотят. Вот пусть мама попросит, и я ей что-то посоветую», - говорит Дана.

Сама телеведущая сначала подсела на алкоголь: блондинка начала выпивать после того. как ее оставил отец Полины. Девочке тогда было всего восемь месяцев. Плюс у Даны начались проблемы на работе – на телеканале ее понизили до ведущей светской хроники. Борисова начала ежедневно посещать тусовки, где постоянно был алкоголь.

После на запрещенные препараты ее подсадил знакомый, который сам употреблял. «Он был с МУЗ-ТВ или что-то в этом роде. И он мне сказал: чтобы вернуться, тебе надо обязательно сильно-сильно похудеть. Хотя я не была толстой на тот момент. И как-то он мне это принес... Я тогда уже пила, и мне было без разницы, что будет», - вспоминает Борисова.

Запрещенные препараты стоили дорого, и, чтобы заработать, телеведущая начала заниматься эскортом.

«Я находила каких-то мужчин, водила их к себе, и мне уже было все равно, лишь бы они мне давали деньги», - признается телеведущая.

После того, как Андрей Малахов устроил для Даны курс реабилитации в Таиланде, она избавилась от пристрастия к алкоголю и запрещенным препаратам. Сегодня Борисова жалеет, что наркотики «сожрали» большой кусок ее жизни.

«Я жалею, что я потеряла столько лет из-за зависимости. Я лишилась огромного куска жизни. И в плане здоровья, и в плане отношения людей. Всё это, конечно, не пошло мне на пользу. Может быть, у меня жизнь была бы намного лучше и интереснее», - считает Дана.