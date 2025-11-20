Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бойфренд смутил девушку неожиданной просьбой в свой день рождения 0 536

Lifenews
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бойфренд смутил девушку неожиданной просьбой в свой день рождения
ФОТО: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA1123112 рассказала о необычных подарках, которые ей, как правило, приходится дарить своему 30-летнему бойфренду. По словам девушки, тот сам заранее предупреждает, что ему нужно.

«Когда речь заходит о моих торжественных поводах, он крайне романтичен: покупает цветы, водит в шикарные рестораны, оплачивает целый день в спа-салоне и так далее. Но когда праздник у него, он подходит к подаркам очень строго и заранее просит о конкретной вещи. И в этом не было бы ничего необычного, если бы эти подарки не были такими странными», — написала автор.

Она рассказала, что однажды заказал ей набор дрелей, объяснив это тем, что старые инструменты пришли в негодность. В другой раз он попросил ящик пива конкретной марки. Наконец, на последний день рождения девушке пришлось купить своему возлюбленному виниловое напольное покрытие.

«Он его с радостью установил, а потом прислал мне фотографии. Я спросила об этом пару друзей-парней, и они, хотя и рассмеялись, но сказали, что такое поведение вполне приемлемо», — отметила девушка. В комментариях мужчины подтвердили, что в таком подходе нет ничего странного. А многие женщины констатировали, что тоже хотели бы бойфренда с четкими желаниями.

Ранее другие пользователи Reddit рассказали о подарках, которые считают самыми желанными в новогодние праздники. Например, один мужчина попросил жену подарить ему новую толстовку, а другой посетитель площадки похвастался, что супруга преподнесла ему на прошлое Рождество меч.

Читайте нас также:
#семья #отношения #подарки #романтика #желания #поведение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разоблачен миф о «безопасном» курении в малых дозах
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com
Изображение к статье: Психотипы личности: сильные и слабые стороны
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео