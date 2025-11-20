Пользовательница Reddit с ником ThrowRA1123112 рассказала о необычных подарках, которые ей, как правило, приходится дарить своему 30-летнему бойфренду. По словам девушки, тот сам заранее предупреждает, что ему нужно.

«Когда речь заходит о моих торжественных поводах, он крайне романтичен: покупает цветы, водит в шикарные рестораны, оплачивает целый день в спа-салоне и так далее. Но когда праздник у него, он подходит к подаркам очень строго и заранее просит о конкретной вещи. И в этом не было бы ничего необычного, если бы эти подарки не были такими странными», — написала автор.

Она рассказала, что однажды заказал ей набор дрелей, объяснив это тем, что старые инструменты пришли в негодность. В другой раз он попросил ящик пива конкретной марки. Наконец, на последний день рождения девушке пришлось купить своему возлюбленному виниловое напольное покрытие.

«Он его с радостью установил, а потом прислал мне фотографии. Я спросила об этом пару друзей-парней, и они, хотя и рассмеялись, но сказали, что такое поведение вполне приемлемо», — отметила девушка. В комментариях мужчины подтвердили, что в таком подходе нет ничего странного. А многие женщины констатировали, что тоже хотели бы бойфренда с четкими желаниями.

Ранее другие пользователи Reddit рассказали о подарках, которые считают самыми желанными в новогодние праздники. Например, один мужчина попросил жену подарить ему новую толстовку, а другой посетитель площадки похвастался, что супруга преподнесла ему на прошлое Рождество меч.