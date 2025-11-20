В ближайшее время будут объявлены песни и исполнители, которые в конкурсе Supernova поборются за право представить Латвию на песенном конкурсе «Евровидение» в следующем году. Ветеран Supernova, певец Маркус Рива, признался, что в этом году не принимает в нём участия, сообщает tv3.lv.

«Хочу вам сразу честно сказать — в этом году я не подал заявку на участие в Supernova. То есть… в этом году я просто решил не участвовать», — обратился к своим поклонникам в социальных сетях Маркус Рива.

«Supernova для меня всегда была большим приключением, где я каждый год вновь ощущал вашу поддержку, читал ваши сообщения, комментарии, чувствовал ваше ожидание… И это действительно много для меня значило. Без вашей веры и энергии всё было бы совсем другим.

Но в этом году я почувствовал, что мне нужен перерыв. Атмосфера вокруг “Евровидения” в последнее время стала довольно напряжённой — много разных скандалов, политики. Я понял, что мне самому нужно немного отстраниться, чтобы сохранить спокойствие и поработать над личными вещами, которые сейчас для меня важны», — объяснил артист своё решение взять паузу от участия в «Евровидении».

При этом он заверил: «Это не уход, не точка — скорее, запятая. Немного передохнуть, немного привести себя в порядок и двигаться дальше с новыми силами».

«Спасибо вам за то, что вы со мной все эти годы. Вы — моя огромная сила и вдохновение. Мы ещё обязательно встретимся», — добавил Маркус Рива.

В прошлом году Маркус Рива участвовал в национальном отборе на «Евровидение» с песней Bigger Than This, и это был уже десятый раз, когда певец принимал участие в конкурсе.

