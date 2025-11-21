Baltijas balss logotype
Доктор Мясников заявил об опасной группе лекарств для гипертоников 0 722

Lifenews
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Доктор Мясников заявил об опасной группе лекарств для гипертоников

Врач Мясников заявил, что сосудосуживающие капли могут спровоцировать инсульт.

Врач общей практики Александр Мясников заявил об опасности одной группы лекарств для людей с повышенным давлением.

Мясников призвал гипертоников избегать частого применения сосудосуживающих капель для носа. По его словам, злоупотребление этой группой препаратов может спровоцировать у людей с высоким давлением инсульт.

При этом доктор уточнил, что если человек с гипертонией один раз воспользуется каплями для носа, то ничего плохого с ним не произойдет.

Читайте нас также:
#медицина #профилактика #инсульт #давление #здоровье #гипертония #лекарства
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

