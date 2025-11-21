Врач общей практики Александр Мясников заявил об опасности одной группы лекарств для людей с повышенным давлением.

Мясников призвал гипертоников избегать частого применения сосудосуживающих капель для носа. По его словам, злоупотребление этой группой препаратов может спровоцировать у людей с высоким давлением инсульт.

При этом доктор уточнил, что если человек с гипертонией один раз воспользуется каплями для носа, то ничего плохого с ним не произойдет.